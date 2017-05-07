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Московский листок

Игиловцы атаковали базу с военспецами из США в Киркуке: месть за Ияда аль-Джумейли

Опубликовано 07.05.2017 в разделе комментариев 0

сша ирак игил исламизм
Игиловцы атаковали базу с военспецами из США в Киркуке: месть за Ияда аль-Джумейли

Боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) атаковали военную базу на севере Ирака.  На базе в провинции Киркук, где произошло нападение, размещаются американские военные советники. Как передает Reuters, двое смертников привели в действие взрывные устройства у входа на базу K1.

В результате погибли двое курдов и шестеро были ранены. Трех боевиков ИГ удалось ликвидировать курдским отрядам пешмерга.  Один из военных рассказал, что нападавшие «сбрили бороды, чтобы выглядеть, как мы».

ИГ уже взяло ответственность за инцидент.

Напомним, ближайший соратник главаря группировки "Исламское государство"(запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади ликвидирован 1 апреля в Ираке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное ТВ Ирака. Первоначально никаких деталей об операции известно не было: первое сообщение вышло со ссылкой на плашку "горячие новости" в телеэфире. 

Позже ряд деталей привело кувейтское информационное агентство KUNA. По этим данным, ВВС Ирака нанесли серию ударов по командному пункту террористов в местечке Эль-Каим в западной провинции Анбар на границе Сирии. 

В результате операции удалось уничтожить второго по значимости главаря ИГ после аль-Багдади - Ияда аль-Джумейли по прозвищу "Абу Яхья". Его источники в иракской армии называют "министром войны" в иерархии террористов. 

Также в списке убитых боевиков числятся Турки Джамаль ад-Дулейми по прозвищу "Абу Хаджер", Салем Музафер аль-Аджми, он же "Абу Хаттаб", передает ТАСС.

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