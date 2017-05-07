Главный налоговик "зарабатывает" в год как Путин и Медведев вместе взятые: кто врёт?

Доходы главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина в 2016 году составили 18,5 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу. Это на 3,5% меньше, чем за 2015 год, когда Мишустин заработал 19,5 млн руб.

Сумма складывается из доходов по основному месту работы в ФНС и доходов по депозитам (до перехода на госслужбу в 2010 г Мишустин был президентом инвестиционной группы UFG).

Доход супруги Мишустина в 2016 году сократился с 81 млн руб. до 77,3 млн руб. В эту сумму вошли доходы от вкладов в банках и от продажи автомобиля.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках традиционной кампании обнародовали декларации о своих доходах и имуществе.

Согласно документу на сайте правительства, Медведев за 2016 год заработал 8,587 млн руб. Это на 2% меньше, чем годом ранее, отмечает РБК.

Как сообщает сайт Кремля, доход президента за 2016 год составил 8,858 млн рублей - то есть Путин заработал примерно на 300 тысяч больше, чем Медведев. И вдвое меньше, чем Мишустин в позапрошлом кризисном году...

Надо полагать, что и Путин, и Медведев со своими восемью миллионами грошовых "заработков" - глядят с классовой ненавистью на подчинённых на всех совещаниях и когда отдают им приказы. Ведь они-то "вкалывают на галерах" - а эти только стригут купоны... Налоги сами текут в казну и каким-то загадочным образом "орошают" и кошельки налоговиков. Ведь не могут ТАКИЕ люди получать меньше того, что собирают "для государства", это же для государства вредно. А когда они миллионеры и миллиардеры, эти госчиновники - вот тогда только жизнь и налаживается. Затяжной коррупционный кризис экономики РФ об этом говорит однозначно!

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