Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Главный налоговик "зарабатывает" в год как Путин и Медведев вместе взятые: кто врёт?

Опубликовано 07.05.2017 в разделе комментариев 1

коррупция кризис силовигархия классоваяненависть налоги
Главный налоговик "зарабатывает" в год как Путин и Медведев вместе взятые: кто врёт?

Доходы главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина в 2016 году составили 18,5 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу. Это на 3,5% меньше, чем за 2015 год, когда Мишустин заработал 19,5 млн руб.

Сумма складывается из доходов по основному месту работы в ФНС и доходов по депозитам (до перехода на госслужбу в 2010 г Мишустин был президентом инвестиционной группы UFG).

Доход супруги Мишустина в 2016 году сократился с 81 млн руб. до 77,3 млн руб. В эту сумму вошли доходы от вкладов в банках и от продажи автомобиля.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках традиционной кампании обнародовали декларации о своих доходах и имуществе. 

Согласно документу на сайте правительства, Медведев за 2016 год заработал 8,587 млн руб. Это на 2% меньше, чем годом ранее, отмечает РБК. 

Как сообщает сайт Кремля, доход президента за 2016 год составил 8,858 млн рублей - то есть Путин заработал примерно на 300 тысяч больше, чем Медведев. И вдвое меньше, чем Мишустин в позапрошлом кризисном году...

Надо полагать, что и Путин, и Медведев со своими восемью миллионами грошовых "заработков" - глядят с классовой ненавистью на подчинённых на всех совещаниях и когда отдают им приказы. Ведь они-то "вкалывают на галерах" - а эти только стригут купоны... Налоги сами текут в казну и каким-то загадочным образом "орошают" и кошельки налоговиков. Ведь не могут ТАКИЕ люди получать меньше того, что собирают "для государства", это же для государства вредно. А когда они миллионеры и миллиардеры, эти госчиновники - вот тогда только жизнь и налаживается. Затяжной коррупционный кризис экономики РФ об этом говорит однозначно!

Новости по теме:

Сын вице-премьера Рогозина назначен гендиректором "Ил"

Минкомсвязь предлагает продлить контракт "почтовому" миллионеру Страшнову

За Путина на президентских выборах готовы голосовать менее половины россиян

Путинские указы "стрёмного мая" прослужили пиаром всей силовигархии почти до конца срока

Путин за год "заработал" чуть больше Минниханова, зато Минниханова - более двух миллиардов!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Григорьич написал 07.05.2017 21:36
Не надо считать их "заработки". Еще, не дай бог, обидятся, и будут еще больше "стричь" нас.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Настоящий Первомай
Настоящий Первомай
03.05.2017
Игорь Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
Игорь Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
07.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Макрон президент Франции (1)
Главный налоговик "зарабатывает" в год как Путин и Медведев вместе взятые: кто врёт? (1)
Игиловцы атаковали базу с военспецами из США в Киркуке: месть за Ияда аль-Джумейли (0)
Михалков сравнил награду "Ельцин-центра" с железным крестом вермахта (6)
Депутат надорвалась, агитируя за Макрона и померла (1)
Усманов и Абрамович стали богатейшими людьми Великобритании (14)
Украинские пограничники не пропустили ехавших на Евровидение российских журналисток (4)
Европа прикрылась Украиной от России (9)
Стивен Фрай может быть осужден за богохульство (3)
Зюганов опять захотел на место Путина в Кремль (45)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Замеченные oшибки и oпечатки
Дарья Митина Дарья Митина: Тoнкoсти гугл-перевoда
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Выборы во Франции : результат 60 / 40
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это и есть криминальный мир
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: 28,23 % французов проголосовали плюс съеденные в Африке школьницы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss