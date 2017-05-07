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Московский листок

Макрон президент Франции

Опубликовано 07.05.2017 в разделе комментариев 1

франция выборы макрон
Макрон президент Франции

Эммануэль Макрон побеждает в ходе второго тура голосования, сообщила бельгийская газета La Libre со ссылкой на исследовательский центр Ipsos. По данным издания, Макрон на данный момент набрал 63 процента голосов. За Марин Ле Пен проголосовали 37 процентов избирателей.

Вот и Лимонов пишет: "Мне написал из Франции, старый друг: "Если ты был на сайте RTBF, то увидишь, что банкир победил в пропорции 60/ 40. Шантаж сработал в этот раз ещё раз, но режим будет очень слабым. RTBF скорее можно верить, в 2012 они дали результаты где-то в 18 часов, бельгийцы, и потому не подчиняются французской регламентации. Дружески... "

Французские СМИ не имеют права до конца суток публиковать даже итоги экзит-пулов, зато бельгийские могут все, что угодно. В эпоху интернета запрет вполне идиотический, но действует.

Особенно смешно, поскольку в победе Макрона особо никто и не сомневался, ну разве что Путин... Тоже мне секрет.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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ЫВАЫА
ЫВАЫВАЫА написал 07.05.2017 21:39
МАКАРОН СУКА И ОЧЕРЕДНОЕ ФРАНЦУЗКОЕ БЕЗЛИКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ГОВНО!
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