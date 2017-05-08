Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Стратегические ракетоносцы выходят в космос

Опубликовано 08.05.2017 в разделе комментариев 2

космос ракеты

Экспериментальный орбитальный самолет X-37B Orbital Test Vehicle-4 вернулся на Землю после почти двух лет в космосе. Мини-шаттл пробыл в космосе более 700 дней. Сегодня он приземлился на территории Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал.

Пентагон не раскрывал полный спектр задач, которые выполнял X-37B. Известно, что он должен был участвовать в экспериментах по программе создания ионного двигателя, а также изучить изменение свойств материалов в космосе.

По мнению экспертов, орбитальный самолет может быть прообразом космического перехватчика или самолета-разведчика, хотя ВВС США и отказываются признать, что испытывают именно космическое оружие.

В принципе, космическое пространство закрыто для вооружений, но понятно, что рано или поздно, но кто-то распакует милитаризацию космического пространства, и все международные договоры тут стоят меньше бумаги, на которой написаны. Единственной гарантией нераспространения военных программ в космосе является симметричный ответ вероятного противника.

Сегодня такой гарантии нет, и США делают вполне естественный шаг - начинают военное освоение космического пространства. Логика та же, что и в Хиросиме - если никто в мире не может ответить тем же, почему не использовать свое преимущество?

Космический беспилотник пробыл по секретной программе ВВС США 2 года на орбите, что он там делал - бог весть, но всему миру продемострирована возможность. При необходимости США могут заменить свою стратегическую авиацию на армаду космических беспилотных ракетоносцев. Остальной мир отстал навсегда, то есть ответить нечем. Вот это и есть стратегический бомбардировщик нового поколения, если кто не понял. Причем эта штука может годами находиться в режиме боевого дежурства - полеты американских аппаратов в дальний космос показали - их управляемость практически не ограничена временем. А что же говорить об орбитальном полете?

Следует отметить, что подобный летательный аппарат практически неуязвим. В принципе, МиГ-31 создавался для нанесения ударов по низкоорбительным объектам, но если цель будет находиться на более высокой орбите, средств для ее уничтожения на сегодня не существует.

Когда-то давно, в конце 60-х в СССР под руководством Г. Е. Лозино-Лозинского разрабатывался проект "Спираль", по очертаниям, размерности и прочему очень похожий на X-37B.

Правда, летательный аппарат планировался как пилотируемый одноместный - все было очень серьезно, группу космонавтов для него возглавлял Г.С.Титов, "космонавт номер два". Но в СССР отказались от этой разработки и ОКБ "Молния", созданный под орбитальный самолет, переориентировали на проект "Буран", аналог американского спейс-шаттла - как теперь выяснилось, тупиковой ветви пилотируемой космонавтики.

Но, кстати, первый и единственный полет "Бурана" происходил полностью а автоматическом, беспилотном режиме - американцы смогли повторить это только 20 лет спустя.

Но на финал нет практически никакого ОКБ "Молния", нет "Бурана" и нет уже и заделов "Спирали".

Были проекты и более поздние - например, "Клипер", возвращаемый космический аппарат под тяжелую ракету "Ангара", работы над которым шли полным ходом, но в 2006-м году почему-то были остановлены.

В общем, на финал у России не оказалось ни соотвествующего летательного аппарата, ни даже приличного задела по этому направлению.

Есть ощущение, что руководство ОПК просто не понимает, что будет востребовано для национальной обороны в ближайшем будущем. Например, идут бессмысленные разговоры об перспективном самолете для дальней авиации, хотя уже совершенно ясно - следующее поколение стратегических ракетоносцев будет работать на орбитальном и суборбитальном уровне и совершенно необязательно будет пилотируемым: ну представьте себе, что вам придется поддерживать жизнедеятельность космонавтов на орбите в течение 2-х лет и более. А для беспилотного аппарата этой проблемы просто не существует. И для пуска ракет человек на этом летательном аппарате просто не нужен.

Но пилотируемый орбитальный самолет тоже необходим - для уничтожения орбитальных же объектов противника. Да, космический истребитель. Которого у нас тоже нет даже в проектах.

А теперь прикинем, что такое превентивный удар по объектам Стратегических ядерных сил из космоса. Всё - как на ладони. Расстояние от  точки пуска на орбите до цели - около 100 километров, то есть никакого шанса на ответный удар, даже если система раннего предупреждения о ракетном нападении засечет пуски с орбиты, за 5-6 минут ничего нельзя поделать. Единственные, кто может успеть отреагировать - это самолеты Дальней авиации, находящиеся в воздухе. То есть это поражение без вариантов. Вспомним Хиросиму и задумаемся, применят ли США ядерное оружие, располагая таким бесспорным преимуществом?

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Григорьич написал 08.05.2017 00:38
"Нет такой крепости, которую не мог бы взять ослик, груженый золотом"....
Высказывание известное.
И наша программа "Буран" - как и уже почти вся наша космонавтика - была торпедирована продажными "вождями".
И процесс поныне идет
Ответить
Надо делать больше подлодок с ядерным оружием. И разлагать США изнутри
Почему США нарушают собственную конституцию написал 08.05.2017 00:35
Почему нарушены конституционные права американцев на народное ополчение и национальную валюту!
Если об этом круглосуточно вещать на всю Америку, она взорвется.
Только Путин струсит, потому что в России то же самое и еще хуже...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Стратегические ракетоносцы выходят в космос
Стратегические ракетоносцы выходят в космос
08.05.2017
Игорь Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
Игорь Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
07.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Стратегические ракетоносцы выходят в космос (2)
Макрон президент Франции (17)
Главный налоговик "зарабатывает" в год как Путин и Медведев вместе взятые: кто врёт? (1)
Игиловцы атаковали базу с военспецами из США в Киркуке: месть за Ияда аль-Джумейли (0)
Михалков сравнил награду "Ельцин-центра" с железным крестом вермахта (12)
Депутат надорвалась, агитируя за Макрона и померла (2)
Усманов и Абрамович стали богатейшими людьми Великобритании (15)
Украинские пограничники не пропустили ехавших на Евровидение российских журналисток (4)
Европа прикрылась Украиной от России (10)
Стивен Фрай может быть осужден за богохульство (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Эрдоган приехал с челобитной к Путину в Сочи: Друг Владимир, отмени помидорное эмбарго
Дарья Митина Дарья Митина: Все 33 удoвoльствия сразу
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк - Кассандра
Дарья Митина Дарья Митина: Замеченные oшибки и oпечатки
Дарья Митина Дарья Митина: Тoнкoсти гугл-перевoда
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss