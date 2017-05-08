Стратегические ракетоносцы выходят в космос

Экспериментальный орбитальный самолет X-37B Orbital Test Vehicle-4 вернулся на Землю после почти двух лет в космосе. Мини-шаттл пробыл в космосе более 700 дней. Сегодня он приземлился на территории Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал.

Пентагон не раскрывал полный спектр задач, которые выполнял X-37B. Известно, что он должен был участвовать в экспериментах по программе создания ионного двигателя, а также изучить изменение свойств материалов в космосе.

По мнению экспертов, орбитальный самолет может быть прообразом космического перехватчика или самолета-разведчика, хотя ВВС США и отказываются признать, что испытывают именно космическое оружие.

В принципе, космическое пространство закрыто для вооружений, но понятно, что рано или поздно, но кто-то распакует милитаризацию космического пространства, и все международные договоры тут стоят меньше бумаги, на которой написаны. Единственной гарантией нераспространения военных программ в космосе является симметричный ответ вероятного противника.

Сегодня такой гарантии нет, и США делают вполне естественный шаг - начинают военное освоение космического пространства. Логика та же, что и в Хиросиме - если никто в мире не может ответить тем же, почему не использовать свое преимущество?

Космический беспилотник пробыл по секретной программе ВВС США 2 года на орбите, что он там делал - бог весть, но всему миру продемострирована возможность. При необходимости США могут заменить свою стратегическую авиацию на армаду космических беспилотных ракетоносцев. Остальной мир отстал навсегда, то есть ответить нечем. Вот это и есть стратегический бомбардировщик нового поколения, если кто не понял. Причем эта штука может годами находиться в режиме боевого дежурства - полеты американских аппаратов в дальний космос показали - их управляемость практически не ограничена временем. А что же говорить об орбитальном полете?

Следует отметить, что подобный летательный аппарат практически неуязвим. В принципе, МиГ-31 создавался для нанесения ударов по низкоорбительным объектам, но если цель будет находиться на более высокой орбите, средств для ее уничтожения на сегодня не существует.

Когда-то давно, в конце 60-х в СССР под руководством Г. Е. Лозино-Лозинского разрабатывался проект "Спираль", по очертаниям, размерности и прочему очень похожий на X-37B.

Правда, летательный аппарат планировался как пилотируемый одноместный - все было очень серьезно, группу космонавтов для него возглавлял Г.С.Титов, "космонавт номер два". Но в СССР отказались от этой разработки и ОКБ "Молния", созданный под орбитальный самолет, переориентировали на проект "Буран", аналог американского спейс-шаттла - как теперь выяснилось, тупиковой ветви пилотируемой космонавтики.

Но, кстати, первый и единственный полет "Бурана" происходил полностью а автоматическом, беспилотном режиме - американцы смогли повторить это только 20 лет спустя.

Но на финал нет практически никакого ОКБ "Молния", нет "Бурана" и нет уже и заделов "Спирали".

Были проекты и более поздние - например, "Клипер", возвращаемый космический аппарат под тяжелую ракету "Ангара", работы над которым шли полным ходом, но в 2006-м году почему-то были остановлены.

В общем, на финал у России не оказалось ни соотвествующего летательного аппарата, ни даже приличного задела по этому направлению.

Есть ощущение, что руководство ОПК просто не понимает, что будет востребовано для национальной обороны в ближайшем будущем. Например, идут бессмысленные разговоры об перспективном самолете для дальней авиации, хотя уже совершенно ясно - следующее поколение стратегических ракетоносцев будет работать на орбитальном и суборбитальном уровне и совершенно необязательно будет пилотируемым: ну представьте себе, что вам придется поддерживать жизнедеятельность космонавтов на орбите в течение 2-х лет и более. А для беспилотного аппарата этой проблемы просто не существует. И для пуска ракет человек на этом летательном аппарате просто не нужен.

Но пилотируемый орбитальный самолет тоже необходим - для уничтожения орбитальных же объектов противника. Да, космический истребитель. Которого у нас тоже нет даже в проектах.

А теперь прикинем, что такое превентивный удар по объектам Стратегических ядерных сил из космоса. Всё - как на ладони. Расстояние от точки пуска на орбите до цели - около 100 километров, то есть никакого шанса на ответный удар, даже если система раннего предупреждения о ракетном нападении засечет пуски с орбиты, за 5-6 минут ничего нельзя поделать. Единственные, кто может успеть отреагировать - это самолеты Дальней авиации, находящиеся в воздухе. То есть это поражение без вариантов. Вспомним Хиросиму и задумаемся, применят ли США ядерное оружие, располагая таким бесспорным преимуществом?

Анатолий Баранов