"Наследники Романовых" во всех регионах готовятся к подавлению студенческих и социальных протестов

В Сети опубликовано видео учебного разгона митинга в Ухте (Республика Коми), ради которого с занятий сняли учащихся Ухтинского горно-нефтяного колледжа. На нем видно, как проходящие обучение сотрудники полиции грубо выхватывают из толпы студентов с плакатами и ведут их в автозак, заламывая руки.

Первоначально информация об учениях, на которые привезли около 30 учащихся УГНК, появилась в соцсетях. Сообщалось, что полицейские "применяли силу, били дубинками, забрасывали в автозак". После этого ректор Ухтинского государственного университета в комментарии для регионального издания "7х7" назвал эту информацию "чушью собачьей".

Учения прошли в расположении роты патрульно-постовой службы на Заводской, 11. Из видео следует, что частично сообщения верны.

Студентам выдали плакаты и предложили выкрикивать антиправительственные лозунги. После этого полицейские произвели "зачистку", задерживая отдельных участников постановочной акции. На четырехминутной записи видно, как один полицейский в шлеме и с дубинкой гоняется за студентом, который пробовал отбить задержанного товарища. А в автозак участников учений уводят, заламывая руки за спину.

На сайте "7х7" была опубликована пара фотографий с мероприятия - видно, что заснята именно эта акция.

Отметим, что год назад аналогичные учения проходили на Урале. В городе Златоуст Челябинской области сотрудников полиции учили подавлять забастовку на заводе. Причем, по легенде учений, противостоять полицейские должны были рабочим, которым несколько месяцев не платили зарплату. Руководство местного отдела МВД заявило, что мероприятие было необходимо для сплочения всех силовых структур города.

Репортаж об учениях 23 мая 2016-го года выпустила ГТРК "Южный Урал", разместив сюжет на YouTube. Российская пресса обратила внимание на сюжет лишь спустя неделю. "Силовики отрабатывали действия при массовых беспорядках", - говорится в комментарии диктора к репортажу.

Согласно легенде учений, полицейским предстояло подавить забастовку рабочих транспортного цеха в Златоусте, которые несколько месяцев трудились без зарплаты. Зачинщики беспорядков парализовали работу предприятия, подожгли покрышки и построили баррикаду. Видео начинается с того, что играющий заводского рабочего актер кричит полицейскому: "Иди сюда! Че, боишься, да?" Затем в стражей правопорядка летят камни и палки.

На сайте телерадиокомпании сообщается, что полицейские подавили забастовку, действуя строго по инструкции. Силовики оцепили территорию завода, отсекли нарушителей от главной дороги и начали переговоры. После неудавшихся переговоров с рабочими в отделе МВД решили провести силовую операцию: пожарные потушили горящие покрышки, а специалисты подорвали шумовой заряд для разгона митингующих, после чего полицейские перешли в наступление и скрутили зачинщиков спустя несколько минут.

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На Урале учат полицаев подавлять забастовку несколько месяцев живущих без зарплат рабочих, на заводе (видео)