Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Наследники Романовых" во всех регионах готовятся к подавлению студенческих и социальных протестов

Опубликовано 08.05.2017 в разделе комментариев 2

коррупция силовигархия мвд классоваяненависть росгвардия

В Сети опубликовано видео учебного разгона митинга в Ухте (Республика Коми), ради которого с занятий сняли учащихся Ухтинского горно-нефтяного колледжа. На нем видно, как проходящие обучение сотрудники полиции грубо выхватывают из толпы студентов с плакатами и ведут их в автозак, заламывая руки.

Первоначально информация об учениях, на которые привезли около 30 учащихся УГНК, появилась в соцсетях. Сообщалось, что полицейские "применяли силу, били дубинками, забрасывали в автозак". После этого ректор Ухтинского государственного университета в комментарии для регионального издания "7х7" назвал эту информацию "чушью собачьей".

Учения прошли в расположении роты патрульно-постовой службы на Заводской, 11. Из видео следует, что частично сообщения верны.

Студентам выдали плакаты и предложили выкрикивать антиправительственные лозунги. После этого полицейские произвели "зачистку", задерживая отдельных участников постановочной акции. На четырехминутной записи видно, как один полицейский в шлеме и с дубинкой гоняется за студентом, который пробовал отбить задержанного товарища. А в автозак участников учений уводят, заламывая руки за спину.

На сайте "7х7" была опубликована пара фотографий с мероприятия - видно, что заснята именно эта акция.

Отметим, что год назад аналогичные учения проходили на Урале. В городе Златоуст Челябинской области сотрудников полиции учили подавлять забастовку на заводе. Причем, по легенде учений, противостоять полицейские должны были рабочим, которым несколько месяцев не платили зарплату. Руководство местного отдела МВД заявило, что мероприятие было необходимо для сплочения всех силовых структур города. 

Репортаж об учениях 23 мая 2016-го года выпустила ГТРК "Южный Урал", разместив сюжет на YouTube. Российская пресса обратила внимание на сюжет лишь спустя неделю. "Силовики отрабатывали действия при массовых беспорядках", - говорится в комментарии диктора к репортажу. 

Согласно легенде учений, полицейским предстояло подавить забастовку рабочих транспортного цеха в Златоусте, которые несколько месяцев трудились без зарплаты. Зачинщики беспорядков парализовали работу предприятия, подожгли покрышки и построили баррикаду. Видео начинается с того, что играющий заводского рабочего актер кричит полицейскому: "Иди сюда! Че, боишься, да?" Затем в стражей правопорядка летят камни и палки. 

На сайте телерадиокомпании сообщается, что полицейские подавили забастовку, действуя строго по инструкции. Силовики оцепили территорию завода, отсекли нарушителей от главной дороги и начали переговоры. После неудавшихся переговоров с рабочими в отделе МВД решили провести силовую операцию: пожарные потушили горящие покрышки, а специалисты подорвали шумовой заряд для разгона митингующих, после чего полицейские перешли в наступление и скрутили зачинщиков спустя несколько минут.

Материалы по теме:

Павел прятался за занавеской, Путин - за грейдером

Путин решил лично влепить пощечину общественному мнению

Запуганные до полусмерти педагоги начали бороться с детьми, что "хуже Пугачева"

Главный налоговик "зарабатывает" в год как Путин и Медведев вместе взятые: кто врёт?

На Урале учат полицаев подавлять забастовку несколько месяцев живущих без зарплат рабочих, на заводе (видео)

 

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик756 написал 08.05.2017 09:12
Должны ли Люди помогать арабам в освобождении их земель?
Ответить
(без названия)
Нефранцусов Иван написал 08.05.2017 09:03
Да и сейчас на многих предприятиях задержки, а где платят, там люди вынуждены батрачить десятилетиями за 17-25 тысяч в месяц. Причем зарплата директора и его замов исчисляется миллионами. Где справедливость?
Путин! Вы обещали 25 000 000 новых рабочих мест с достойной оплатой труда. Так почему для меня нет ни одного??? Недавно уволился с завода. Зарплату выдали с задержкой. На руки получил 8265 рублей за месяц. А сколько получили Ваши воры-олигархи???
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Наследники Романовых" во всех регионах готовятся к подавлению студенческих и социальных протестов
"Наследники Романовых" во всех регионах готовятся ...
08.05.2017
Стратегические ракетоносцы выходят в космос
Стратегические ракетоносцы выходят в космос
08.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Одессе демонтировали памятный камень маршалу Жукову (2)
Uber следит за тобой! (0)
В Ленинградской области валится само - в Москве Собянин помогает (1)
Сплошные праздники, но только со слезами на глазах (1)
"Наследники Романовых" во всех регионах готовятся к подавлению студенческих и социальных протестов (2)
Стратегические ракетоносцы выходят в космос (17)
Макрон президент Франции (24)
Главный налоговик "зарабатывает" в год как Путин и Медведев вместе взятые: кто врёт? (2)
Игиловцы атаковали базу с военспецами из США в Киркуке: месть за Ияда аль-Джумейли (0)
Михалков сравнил награду "Ельцин-центра" с железным крестом вермахта (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Основой западного мира является преступление
Дарья Митина Дарья Митина: "А я люблю вoенных - красивых, здoрoвенных..."
Дарья Митина Дарья Митина: Эрдоган приехал с челобитной к Путину в Сочи: Друг Владимир, отмени помидорное эмбарго
Дарья Митина Дарья Митина: Все 33 удoвoльствия сразу
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк - Кассандра
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss