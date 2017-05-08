Сплошные праздники, но только со слезами на глазах

Всё смешалось в нашей стране. Две революции в один год с отрешением от престола царя. Казалось бы это самый знаковый праздник. Тысяча лет царизма и вдруг престол свободен. Из царского окружения и буржуазии не нашлось ни одного придворного, который бы смог управлять огромной страной. Большевики взяли власть в свои руки, но буржуазии это не понравилось и они организовали агрессию против молодого правительства, которое выражало сопротивление, что и привело к Гражданской войне. Этот день конечно надо праздновать, создано новое государство, которого мир ещё не знал. Государство для трудового народа. Страна начала развиваться семимильными шагами. Ликвидирована безграмотность. Беспризорники нашли приют. Народ стал много читать и лучше разбираться в международной политике. Внутреннюю политику ощущал собственной шкурой и животом. Жизнь стала заметно улучшаться. Но это не нравилось международной буржуазии. А вдруг народы других стран возьмут опыт России, а потом и Советского Союза. Началась вторая мировая война, которая для нас стала Отечественной войной, такой которую не знало мировое сообщество. И наконец Победа и естественно новый праздник. Действительно праздник - счастливый праздник, но со слезами на глазах. Редко в Союзе находилась семья, в которой не было утраты или лишений. Война для всего народа. Что надо ещё для нормального человека? Живи, рожай детей, работай и радуйся жизни. Но не тут - то было. В семнадцатом царь отказался от власти, а в 1991 году новая, которая за эти годы переродилась из большевистской в коммунистическую власть. Снова праздник, но теперь для избранных. Народ попытался вернуть завоевания 1917 года и 1945 года, но его никто не поддержал. На практике власть - то у тех кто обладает силой, подкреплённой оружием. Что в 1993 году было подтверждено на практике. Власть страну вернула в дореволюционный период. И она празднует на широкую ногу. Денег у представителей самой новой власти куры не клюют. Праздновать расстрел парламента в 1993 году власть пока боится. Но если возврата не произойдёт, то через несколько лет этот праздник будет общегосударственным. Вымрут очевидцы и празднуй на здоровье. Народ - то никто не спрашивает. Власть ведь отменила празднование Дня Октябрьской революции, переименовала города Ленина, Сталина, заменила названия сотни улиц и площадей, ликвидировала тысячи памятников, которые напоминали народу великих людей создавших государство для народа и которые не имели миллиардов на зарубежных счетах. Такие сегодня в России не в моде.

Собственный корреспондент газеты "Правда" В.Симонин пишет о достижении красного губернатора Иркутской области. Статья начинается так: "Ранее были проведены итоги смотра на лучшую организацию работы в 2016 году по выполнению решений съездов КПРФ и областных партийных конференций". Прошли награждения товарищей орденами "Партийная доблесть", "За заслуги перед партией". И какие же заслуги? Промышленность Приангарья по отношению к аналогичному периоду предшествующего года выросло почти на 6 %, область значительно опередила общероссийский показатель и вышла в тридцатку лучших по России. Неужели в России есть лучшие области? И зарплата стала десятой частью от зарплаты депутатов? Ликвидирована безработица и народ стал получать бесплатное жильё. Оказывается МРОТ в области сравнялся с величиной прожиточного минимума. А ведь капитализм переделывает журналистов и чиновников даже от партии коммунистов на свой лад. И при этом переделанные даже об этом не думают, что они уже не те. Ставят в заслугу МРОТ. С.Левченко и корреспондент В.Симонин, попробуйте поживите на 10500 рублей. Вы ведь смирились с величиной прожиточного минимума. Но ведь такого нищенского минимума нет ни в одной развитой капиталистической стране. А наша страна не только развита, но и Великая. И об этом долдонят именно чиновники, журналисты и конечно депутаты. Они - то живут при коммунизме. Почему бы вам не сравнить экономическое развитие Иркутской области, которое было в Советском Союзе с нынешней экономикой? Оказывается картошки собрали больше. Великое достижение.

На конференцию прибыл депутат Госдумы от области А.Пономарёв. Естественно выступил перед передовиками региона. "Он рассказал о том как фракция КПРФ борется против принимаемых фракцией партии "Единая Россия" законов, последовательно ухудшающих экономическое положение большинства населения страны". И как же борется? А главное какие результаты борьбы? Болтовня и ничего более.

И снова праздник - День весны и труда. Вот только труда нет. 5,5 % трудоспособного населения безработные, что сегодня показывает телевидение на канале "Царьград". Однако оппозиционные партии Госдумы праздник не отметили. Их лидеры от безработицы не страдают. Г.Зюганов поздравил народ через газету "Правда". Даже совершил рабочий визит в С-Петербург, провёл совещание с активом партии и посетил Кировский завод. Дал высокую оценку изделию кировчан. Он как оценил новый трактор К - 744? Сел за руль и мог сравнить в работе с предыдущими изделиями? Или просто по внешнему виду? Странно всё это выглядит. Человек ни одного дня не работал на производстве и вдруг даёт оценку колёсному транспорту. В бывшей союзной республике Беларусь выпускают самосвалы марки "БЕЛАЗ" мощностью до 1000 лошадиных сил и более. О работе правительства Советского Союза и России при бандитски-воровском капитализме Геннадий Андреевич вправе судить и предлагать решения. Обращаясь с рабочими напомнил о том, что в этом году отмечаем 100 - летие Великого Октября. Кто отмечает и главное с какими результатами? Посетил Балтийский государственный технический университет. С какой целью? Просто посмотреть над чем трудится университет? Возможно это предприятие работает под грифом "секретно". Не каждый может ознакомиться с его продукцией. Он что уже стал президентом или хотя бы премьером? Как депутат, который практически выброшен из законотворческой деятельности, может оценивать работу сложного предприятия? Качество преподавания да может. Он в этом специалист. По окончании встречи участники обменялись памятными подарками. И что дальше? Как будем жить в последующие годы? Ни слова. Проветрился и домой, газета напишет о посещении трудового коллектива, к которому он не имеет никакого отношения. Г. Андреевич не может даже влиять на принятие законов. Партия власти обходится без них.

Нынешняя газета "Правда" вспоминает первый День международной солидарности трудящихся, который прошёл 100 лет назад. Газета в то время заранее писала о порядке проведения празднования. Места сбора трудового народа, маршруты движения и требования к власти. А что сегодня? Лозунги газета печатает, только вот произносить их некому и не перед кем. Читатели, вы поинтересовались о том, кто пришёл на митинги в честь Первомая? Какая категория граждан? Думаю, что не самые бедные, просто праздно шатающиеся. И главное без каких либо последствий. В одной из колонн присутствовал М.Шмаков. Долго же его не было на людях. Зажирел профсоюзный лидер на нищете рабочих. Даже дал пояснения по поводу Праздника. "Основным требованием демонстрантов является повышение зарплаты, а также улучшении условий труда". Кто вник в эти требования? Что нибудь изменится на производстве? А кому это нужно. Даже по бестолковому отчёту о работе правительства за 2016 год никто не выступил на митингах. Никто не выставил никаких требований. Что происходит в стране? Полнейший беспредел. Жириновский хоть предлагает устраивать в Москве площадки для танцев, а Геннадий Андреевич молчит.

В этой же газете печатается статья М.Абрамова и В.Симчера - учёных экономистов "Лукавое зеркало статистики". Замечательная статья. Они разложили премьера по косточкам. Нет смысла приводить цитаты, надо прочитать каждому человеку и не один раз. Жаль, что газета имеет мизерный тираж. Подумал бы, Геннадий Андреевич, как довести до каждого гражданина эту статью вместо бестолкового вояжа.

Приведу последний абзац статьи. "Выверенные статистические оценки позволят не только глубже проникнуть в существующие в стране проблемы, но и более точно выявить скрытые резервы роста. Появится возможность определить конкретные инструментальные и административные меры по их вовлечению в экономический оборот уже в ближайшие годы". Почему я привёл заключение статьи? Да потому что никто от учёных, прикормленных политиков, журналистов и даже депутатов не предлагают решение проблем. Да, написали просто здорово. Премьер оказался не способным руководителем, а главное не желает слушать толковых учёных и всё это без последствий. Простые смертные, которые живут в проголоть хотят услышать, что надо делать? Вы написали, некоторые прочитали и всё осталось на прежнем уровне.

Через день праздник Победы. Конечно власть покажет каким оружием обладает страна. Оружие надо иметь, но не надо было допускать, чтобы страну окружили со всех сторон базами НАТО. Давайте представим, что Трамп или другой хозяин даст команду всем в одно время грохнуть по России. Ни какое оружие не спасёт. И кто в этом виноват? Горбачёв, Ельцин и нынешней тандем. Все они говорили, сейчас правда прекратили, что в Советском Союзе больше заботились об армии, на которую выделялась значительная часть бюджета и поэтому люди плохо жили. Во - первых люди жили гораздо лучше, а во- вторых в стране не было такого воровства. И армией командовали специалисты, а не производители мебели. Зачем Горбачёв сдал ГДР? А США там имеет десятки военных баз. Зачем власть простила нашим "друзьям" 140 миллиардов долларов советского долга? И снова говорили, что они всё равно не отдадут. Промолчим, но долг пусть висит. Что будет завтра никто из наших руководителей не знает и знать не может. Такова политика. По крайней мере должники бы были к России лояльнее. И можно было воспользоваться не оплаченным долгом. Думать надо, а не в носу ковыряться. И ведь никто из политиков , депутатов не напоминает руководству страны о их бестолковости во внешней и внутренней политике. Медведев обложался на отчёте и тишина. Зато день и ночь говорим о Бессмертном полку, который к жизни народа не имеет никакого отношения. А вот к выборам президента очень даже имеет. Единение с голой...

После парада в городах воскреснет "Бессмертный полк". И снова понесут фотографии якобы погибших во время ВОВ. А кто знает этих товарищей? Даже соседа который идёт рядом? Только президент, потому что вокруг него охрана. На этих снимках могут быть и фашисты. Могут? Вполне. Но дело не в этом. Прошли, покрасовались и что дальше? Кругом бестолковщина. Но после долгое время будут писать и обсуждать на различных тусовках. И так подойдём к выборам. А зарплата падает или на нуле. Власть придумывает всё новые и новые поборы. Вот если бы после бестолкового отчёта премьера перед депутатами выступил "Бессмертный полк" по всем городам России был бы толк. Например, в Москве надо было на тыльной стороне портретов написать "Долой правительство" и когда колонна войдёт на Красную площадь развернуть снимки. На других такой лозунг: "Не уйдём пока не будет опубликован указ президента о роспуске правительства". Смысл любого полка военного, гражданского - отстаивать независимость, уничтожить врага, чтобы восторжествовала справедливость. И где всё это? Независимость под вопросом и очень большим. Враг укрепляет свои позиции. На днях мне написал сын из Томска - города в котором якобы родился Бессмертный полк. Не думал, что в моём родном городе столько придурков. Оказывается полиция дорожная на первый раз штрафует владельцев личного легкового транспорта у которых не зарегистрировано прицепное устройство (фаркоп), багажник на крыше, лебёдка и так далее. И штрафы приличные. А зарегистрировать стоит немалых денег. Мужики в городе снимают то, что произведено промышленностью и рекламируется на телевидении, а значит всё это оборудование надо выбросить в лом или платить. Что происходит в стране? А мы пойдём с портретами погибших, приветствуя власть за Победу. Обложили народ со всех сторон при зарплате в 10 - 15 тысяч, а сами жируют на народной нищете.

Если мы за себя не постоим, этого за нас никто не сделает, в том числе и коммунисты. А Бессмертный полк под умным руководством мог решить проблему отстранения Д.Медведева от правительства, хотя бы на первых порах.

Кто - то действительно будет праздновать, а большинство считать копейки, чтобы купить необходимые лекарства и порадовать себя кусочком сыра. А телевидение напоминает нищему народу о "Дне добрых дел". Ребёнка надо вести в Германию на операцию, которая стоит около 3 миллионов рублей. И это почти каждый день. К сожалению не каждый родитель может выйти на центральное телевидение. А где В.Скворцова и её медицинские центры? А где президент с премьером? Люди не могут справиться с болезнями детей, а власть молчит, проповедуя уменьшение смертности.