В Ленинградской области валится само - в Москве Собянин помогает

В Ленинградской области в воскресенье обрушился целый этаж почти достроенного здания школы в поселке Мурино, сообщает 47news. При обрушении погиб человек, находившийся в припаркованном рядом со школой автомобиле, его тело извлечено из-под завалов, уточнили в региональном СУ СК.

Школа возводится между домом N7 корпус 3 и домом N7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Ее должны были сдать в эксплуатацию в июне.

Строительные работы там ведет компания ЦДС.

В компании "Фонтанке" заявили, что в настоящее время руководство находится на объекте, выясняются причины обрушения.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин сообщил "Интерфаксу", что строительные работы на месте происшествия остановлены: По предварительным данным, обрушение произошло при производстве работ на кровле. Компания ссылается на некачественные металлоконструкции, но не исключены и технологические нарушения при заливке кровли. Выяснение причин и обследование займет не менее двух недель".

Отметим, что если в Ленинградской области валится само, то московские власти "помогают" рушиться вполне крепким зданиям, являющимся историческими и культурными памятниками. На Малой Бронной улице, 15Б - позавчера был начат снос экскаваторами главного дома городской усадьбы Неклюдовой (1840-е гг.; перестроена в ХХ в.).

Здание отнесено к исторически ценным градоформирующим объектам и по закону не может подлежать сносу. Таким образом, в самом центре Москвы, в границах зоны охраны памятников архитектуры, мэрией легализована точечная застройка: как минимум 7-этажное здание на месте исторического 3-этажного.

Дом на М. Бронной, 15 - адрес первой в Москве детской больницы - предшественницы знаменитой Филатовской. В 1906 году в здании открывается Народная консерватория, музыкальная секция Московского общенародного университета, созданная С.И. Танеевым (1856-1915). Здесь работали выдающиеся русские музыканты: С.И. Танеев, А.Ф. Гедике, А.Б. Гольденвейзер, А.А. Крейн и многие другие, эксперты рекомендовали следующее: "Учитывая значение здания в истории Москвы, оно должно быть поставлено на охрану как памятник истории и культуры. Рекомендуются научная реставрация уличного фасада и текущий ремонт по мере амортизации". Однако так "реставрировать" научил стройкомплекс ещё Лужков, а Собянин - превзошёл, молодец, действует решительно, как немцы под Москвой в 1941-м. Вполне логично завтра будут смотреться триколоры на Красной площади...

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