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Московский листок

В Одессе демонтировали памятный камень маршалу Жукову

Опубликовано 08.05.2017 в разделе комментариев 2

украина победа одесса жуков
В Одессе демонтировали памятный камень маршалу Жукову

К Дню победы в Одессе был демонтирован памятный камень маршалу Советского Союза Георгию Жукову, сообщает Радио Свобода. Камень был установлен 6 мая сторонниками Коммунистической партии, деятельность которой запрещена на Украине, отмечает радиостанция. На нем на русском языке было написано, что «здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского Союза Г.К. Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ».

В конце апреля в Одессе неизвестные облили красной краской мемориальную доску маршалу Жукову, которая размещена на здании областного военного комиссариата, на ней написали «декоммунизация».

- Ну и кто теперь будет отрицать, что Украина нацистское государство? - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - К украинцам это не относится, мы прекрасно знаем, что именно в Одессе было сильное антифашистское движение, причем просоветское. Мы помним про Одесский холокост 2 мая. То есть речь идет именно о силовом подавлении народа бандами нацистов, дорвавшихся до власти в стране. Понятно, что память о победе коммунистов над нацистами в великой войне раздражает нацистов. Они стараются эту память вытравить. Ну что ж, в одной отдельно взятой европейской державе Гитлер победил однозначно...



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Всего комментариев к статье: 2
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AlinaRixSteerryfephet
AlinaRixSteerryfephet написал 08.05.2017 09:44
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(без названия)
стоик756 написал 08.05.2017 09:34
Коммуняки (сионисты, фашисты...) и здесь пытались примазаться к Великой победе Славян?
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