День победоносика

9 мая в РФ празднуется… нет-нет - не День Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Празднуется день «Великой Победы». Такое самодостаточное величие и такая самодостаточная победность, сами понимаете, безразличны даже к собственному смыслу и содержанию. А там, где отдыхает смысл и содержание, трудится фантазия, а то и просто народная мудрость «нет повода не выпить».

Начальники воспевают победное житие. Как тут не вспомнить чудесного Ивана Васильевича, сменившего профессию: «Какое житие твое, пес смердящий?»

Победоносики ликуют под победными (вот что было – то было, правда, не в 1945-м, а в 1991-м) власовскими флагами, обвешавшись ленточками неведомого советскому солдату ордена святого Георгия (такой орден в те годы был, но как раз во все той же власовской армии). Как-то они до сих пор не догадались как-нибудь переименовать красное знамя победы. Говорят, Дмитрий Донской воевал под очень похожим.

Проскакивают даже перлы о победе российской армии. Нынешние времена принуждают к изыскам по части словесности. Однако современное звучание таких слов, как, например, «Украинский фронт», очень далеко от своего исторического первоисточника. Сейчас многим верится с трудом, а многие и не знают, что в те времена это вовсе не означало фронт войны с Украиной. Давайте уж не вспоминать «Белорусский фронт» - как говорится - от греха подальше.

Главной победной силой Сталин назвал дружбу народов СССР. Для нынешней РФ, да и многих других огрызков Союза это совершено невыносимо.

Будем справедливы – те, кто разделил и разграбил стану, могут испытывать своеобразную благодарность Победе. Ведь благодаря ей добыча сохранена, преумножена и дождалась их пришествия. За такое счастье можно и жизнь отдать. Не свою, разумеется. Грабитель не чужд пусть извращенной, но все-таки признательности ограбленному за его многолетний труд и нажитое богатство, хотя и адресует благодарность не ограбленному и его многолетним трудам, а своей везухе.

Неудовольствие победоносиков всплеском антикоррупционных настроений подсказывает свежую формулу российского патриотизма: «Народ, который не хочет кормить своих воров, будет кормить чужих». Хотя и чужих, судя по объемам вывоза капитала, нынче тоже неплохо кормят.

Тут к месту помянуть и «главную оппозиционную силу» - уж больно она стала хороша во всех своих проявлениях: она ценит свое скромное, но уютное местечко в обозе российской государственности, так что ей эта антикорруционная докука ни к чему, она требует более громкого ропота, а «оно ей это надо?»

Впрочем, нынче о ворах следует говорить с опаской, поскольку можно угодить под статью за возбуждение вражды к этой социальной группе, явно привилегированной в нынешнем государстве. Кстати, и закон об ответственности за оскорбление чувств этой социальной группы вполне гармонично смотрелся бы в российском законодательстве.

Победоносик может быть и страшен. Пройдя курс телевизионного нейролингвистического программировании, он готов плескаться в «пятую колонну» мочой и бросаться какашками - уж чего-чего, а этого добра у него навалом, а то еще и набрать за щеки серной кислоты и плюнуть в рожу агентам госдепа.

Если у победоносика нет денег на поездку на юг, он расчитывает на танке прокатится в Берлин. Видно думает, будто выйдет дешевле. Победоносики пишут на немецких автомобилях «Можем повторить». Что повторить? Не успехи ли немецкого автопрома? Это вряд ли – размах не тот. Неужто катастрофу начала войны? Оборону Брестской крепости? Изматывающие бои подо Ржевом? Курскую дугу и Сталинград? Если иметь в виду, что РФ – половина СССР, и принять на веру яростный путинский бред, будто Россия (интересно, что он имел в виду под Россией применительно к той войне) победила бы и без СССР, то нетрудно сосчитать, что победила бы она не за 4, а за 8 лет, положив при том не 27, а 54 миллиона жизней. Так ведь?

Времена нынче нелегкие, Приходится экономить. Бывшая в употреблении фанера, что шла на обивку мавзолея Ленина (среди прочего – основателя Российской федерации) сгодилась на изготовление «рейхстага». Знающие люди говорят, что хватило и на башню для «Араматы». Такие времена – это не только времена «анатомии протеста», но и патологоанатомии охранительства.

И все-таки не так уж просто загнать джинна мало-мальски реальной жизни в бутылку «патриотизма». Вопреки прогрессирующему казенному лицемерию, уже переходящему в искреннее забвение и непонимание той войны и той Победы, 9 мая пока еще остается единственным госпраздником посреди тоски и скуки - главных скреп «исконно русской» жизни, - в который нормальный человек еще может вложить подлинный смысл.

А пока что каждые полчаса в телевизоре появляется ритуальный призыв «Помни!» Что следует помять - не сказано. Публика сама догадается.