Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Томский школьник перед Днём победы констатировал поражение правительства Медведева в войне с народом РФ

Опубликовано 08.05.2017 в разделе комментариев 5

коррупция образование медведев либералы томск классоваяненависть
Томский школьник перед Днём победы констатировал поражение правительства Медведева в войне с народом РФ

Ученик 11-го класса Русской классической гимназии N2 города Томска по имени Сергей Чайковский написал открытое письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором призвал главу правительства уйти в отставку. Текст письма был опубликован на сайте телекомпании ТВ2.

Как пишет Чайковский, называющий себя "волонтером Томского Штаба Алексея Навального и членом общественно-политического сетевого движения "Открытая Россия", поводом для его письма стал вышедший в начале марта фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Он вам не Димон" о "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева, состоящей из элитной недвижимости, земельных участков, яхт, агрокомплексов и виноделен.

По словам школьника, он ознакомился с фильмом, а также помогал в проведении антикоррупционного митинга в Томске, прошедшего в рамках всероссийской антикоррупционной акции 26 марта, в которой в общей сложности приняли участие около 60 тысяч человек более чем в 80 городах России.

"Наверное, в этот момент Вы задаетесь вопросом, зачем молодому парню нужно все это? Хороший вопрос, Дмитрий Анатольевич. Сейчас мне 18 лет. Хоть я совсем молод, но, поверьте, за свою жизнь я видел многое, кроме самого главного в демократическом государстве - сменяемости власти", - пишет томский школьник.

В своем письме молодой человек также напомнил главе правительства о пенсионере из Томской области Виталии Смирнягине, который недавно отправил Медведеву свою надбавку к пенсии в размере 60 рублей. По мнению школьника, Смирнягин сделал это потому, что такая прибавка выглядит издевательством.

"Что правительство делает для страны? Вводит курортный налог? Передает Иссакиевский собор РПЦ? Преследует геев в Чечне? Или может быть расхищает бюджет на "Зенит-Арене"? Сейчас Ваше правительство всеми силами старается удержать власть при себе. Я понимаю, очень сложно уйти с теплого места. Но время приходит, Дмитрий Анатольевич. <…> Это письмо я пишу специально в преддверии 9 мая. Ведь это великий праздник. 72 года назад мы победили страшного врага, и спасли весь мир и нашу страну. Сейчас у молодого поколения стоит очень сложная задача - спасать страну от того, что Вы натворили за время своего правления. Дмитрий Анатольевич, если Вы истинный патриот своей страны, если Вам важна дальнейшая судьба России, то я прошу Вас подать в отставку", - написал Чайковский, добавив, что 13 апреля подал заявление В СУ СК РФ по Томской области о возможном преступлении Медведева по факту коррупции в особо крупном размере.

По словам Чайковского, ведомство отказало ему в проведении проверки деятельности Медведева, и теперь он собирается обжаловать этот отказ и добиться проведения независимого расследования в отношении премьер-министра.

"Как гражданин Российской Федерации, я не прошу, а требую от Вас разумных комментариев по поводу того, что Вас обвиняют в коррупции. И причем это должен быть обоснованный ответ, а не наподобие "Компота". Надеюсь на Вашу искренность", - подытожил Чайковский.

Отметим, что в конце марта один из преподавателей гимназии N2, Виталий Хованский назвал своих учеников "холопами англосаксов" и "либералами-фашистами". Запись его слов, сделанная Чайковским, привлекла большое внимание СМИ. Позднее учителю было вынесено дисциплинарное взыскание.

Напомним, что к настоящему времени фильм "Он вам не Димон" набрал на YouTube более 20,5 млн просмотров. Сам Медведев впервые прокомментировал фильм ФБК лишь спустя месяц после его выхода. Он назвал расследование "чушью", "какими-то бумажками" и "компотом", за которым скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и "шкурных" целей.

Напомним, 19 апреля, председатель российского правительства Дмитрий Медведев выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Госдумы РФ. После выступления парламентарии обратились к премьер-министру со своими вопросами. Главная интрига встречи была связана с опубликованным в начале марта этого года расследованием "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального "Он вам не Димон" о тайных активах, находящихся, по утверждению ФБК, в распоряжении Медведева. Накануне руководство КПРФ запретило своему депутату Валерию Рашкину задавать премьеру вопрос на эту тему. Тем не менее Медведева спросили, что мешает ему защититься от "нападок Навального". 

Прямая трансляция отчета правительства за 2016 год ведется на сайте Госдумы РФ. Выступление Медведева началось около полудня. Главным политическим событием года премьер назвал выборы в Госдуму РФ. Главное в работе власти для россиян - способность побеждать честно и чисто, отметил глава кабмина. "Люди проголосовали за стабильность и в то же время за развитие", - пояснил премьер. 

Вместе с тем Медведев заявил, что борьба в ходе президентской кампании будет серьезной. "Но мы никогда не превращали политическую борьбу в войну и делать этого не собираемся", - заверил премьер. По словам Медведева, делать это, скорее, станут те, кого не заботит, как будет жить Россия.

По словам Медведева, 2017 год стал годом жесткой экономии ресурсов. В экономике мы осознали возможности ситуативно отвечать на кризисные явления, отметил глава правительства...

От редакции: Ну, что такое "ситуативно отвечать" - мы ещё как осознали. С начала экономического кризиса, спровоцированного именно вот такими, как тосканский виноградарь, либералами, которые 25 лет тащили Россию в "мировой рынок" - сокращены сотни поликлиник только в Москве и Московской области - богатейшем городе и регионе РФ, который позволяет себе менять, бесясь с жиру, асфальт на плитку, а пятиэтажки на шестнадцатиэтажки, в то время как остальная-то Россия ещё в бревенчатых домах и бараках 1930-х живёт. По всей же РФ великой - сокращены не только поликлиники и медработники, сокращены так же школы - что такой, едрёна мать, "ситуационизм по-медведевски". Инфарструктура, доставшаяся воровской власти от Советов претерпела очередное наступление буржуазии, процессы приватизации как шли, так и идут - если даже святая святых, государствообразующая для Путина и Ко Роснефть пошла на частичную приватизацию... И после этого всего - логично, что народ запротестовал. Но вместо того, чтоб к нему прислушаться, Митя избрал страусиную тактику и, выглядывая из "песка" иногда рассказывает о каких-то достижениях деградирующей экономики...

Нет, это конечно же, как полагают искренние, но наивные школьники, скоро и само по себе добровольным уходом "посовестливых" миллионеров из власти не кончится. Кончиться это может только революционно, сменой формации. Но то, что Томск по-прежнему даёт определённого уровня гражданские ориентиры всей РФ - приятно. Хоть какая-то смена растёт бунтарям нулевых: "если будет смена, отдохнём и мы", как пел сибиряк Егор Летов в "Дембельской"... Правда, мы-то тоже никуда не спешим - "Я остаюсь", как пел Крупнов. Но всё равно  -приятно и важно. Без неё, без смены-пополнения - возводимые повсеместно "возвращённые" монументы монархизма (роднящего регрессный режим с дореволюционным) так и остались бы наедине с молчаливым обокраденным советским народом. Народом, терпящим иго капитализма с расчётом протерпеть едва ли не дольше Татарского ига. А тут хоть голос чей-то прорезается. Да, это пока голос разума не на фоне нарастания противодействия реформаторам, а на фоне бессилия, но где разум, сила рацио - там и в конце концов сконцентрируется масс сила. А где шулерский блеф элиты - там всегда провал, вспомним те же любимых кремлядями Романовых... Верной дорогой идут господа в свой подвал на нынешней улице Царской...

Д.Ч.

Материалы по теме:

Новосибирского депутата Павла Батина избили за критику властей в Совдепе

Главный налоговик "зарабатывает" в год как Путин и Медведев вместе взятые: кто врёт?

Димон Тосканский решил поделиться с самым бедным народом, но не из своих "заработков"

Димон Тосканский хвалил перед думаками своё правительство и ругал "политических проходимцев"

"Наследники Романовых" во всех регионах готовятся к подавлению студенческих и социальных протестов

Мультимиллиардер Усманов убеждает прессу, что ничего не дарил Диме Тосканскому, а расширял своё имение



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Надежда написал 08.05.2017 20:27
Ай да мальчик! Умница! Прочитала его письмо полностью - под каждым словом подпишусь. Ну что, не оскудела земля наша разумом. Растет племя младое.. И какая же пропасть между этим мальчиком Сережей и сынком Димона Жалкого.
Ответить
(без названия)
ЮрийСк написал 08.05.2017 20:09
Он даже юноше, вчерашнему мальчишке, ответить не может... Что мальчишка видел за свою короткую жисть? - только ежедневное повышение цен, все 18 лет?
Ответить
(без названия)
стоик760 написал 08.05.2017 20:05
Карликовый Самец даже обращения школьника не достоин?
Ответить
Re: Менделя
Тень написал 08.05.2017 19:38
с команией
Ответить
Менделя
гнать написал 08.05.2017 19:09
в шею,
прохвоста.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Наследники Романовых" во всех регионах готовятся к подавлению студенческих и социальных протестов
"Наследники Романовых" во всех регионах готовятся ...
08.05.2017
Стратегические ракетоносцы выходят в космос
Стратегические ракетоносцы выходят в космос
08.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Демократическая" власть пока бьёт демократический протест в Москве только рублём (0)
Чикагская братва не постеснялась похорон и продолжила "разборки" (1)
Томский школьник перед Днём победы констатировал поражение правительства Медведева в войне с народом РФ (5)
В ДНР обнаружено несколько взрывных устройств, одно взорвалось (6)
В Одессе демонтировали памятный камень маршалу Жукову (6)
Uber следит за тобой! (0)
В Ленинградской области валится само - в Москве Собянин помогает (3)
Сплошные праздники, но только со слезами на глазах (6)
"Наследники Романовых" во всех регионах готовятся к подавлению студенческих и социальных протестов (10)
Стратегические ракетоносцы выходят в космос (40)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: НЕТ, НЕ ПОЙДУ
Максим Калашников Максим Калашников: МАКРОНЫ И МИКРОНЫ
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Макрон- французский Навальный из "креативного класса"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Основой западного мира является преступление
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss