Томский школьник перед Днём победы констатировал поражение правительства Медведева в войне с народом РФ

Ученик 11-го класса Русской классической гимназии N2 города Томска по имени Сергей Чайковский написал открытое письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором призвал главу правительства уйти в отставку. Текст письма был опубликован на сайте телекомпании ТВ2.

Как пишет Чайковский, называющий себя "волонтером Томского Штаба Алексея Навального и членом общественно-политического сетевого движения "Открытая Россия", поводом для его письма стал вышедший в начале марта фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Он вам не Димон" о "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева, состоящей из элитной недвижимости, земельных участков, яхт, агрокомплексов и виноделен.

По словам школьника, он ознакомился с фильмом, а также помогал в проведении антикоррупционного митинга в Томске, прошедшего в рамках всероссийской антикоррупционной акции 26 марта, в которой в общей сложности приняли участие около 60 тысяч человек более чем в 80 городах России.

"Наверное, в этот момент Вы задаетесь вопросом, зачем молодому парню нужно все это? Хороший вопрос, Дмитрий Анатольевич. Сейчас мне 18 лет. Хоть я совсем молод, но, поверьте, за свою жизнь я видел многое, кроме самого главного в демократическом государстве - сменяемости власти", - пишет томский школьник.

В своем письме молодой человек также напомнил главе правительства о пенсионере из Томской области Виталии Смирнягине, который недавно отправил Медведеву свою надбавку к пенсии в размере 60 рублей. По мнению школьника, Смирнягин сделал это потому, что такая прибавка выглядит издевательством.

"Что правительство делает для страны? Вводит курортный налог? Передает Иссакиевский собор РПЦ? Преследует геев в Чечне? Или может быть расхищает бюджет на "Зенит-Арене"? Сейчас Ваше правительство всеми силами старается удержать власть при себе. Я понимаю, очень сложно уйти с теплого места. Но время приходит, Дмитрий Анатольевич. <…> Это письмо я пишу специально в преддверии 9 мая. Ведь это великий праздник. 72 года назад мы победили страшного врага, и спасли весь мир и нашу страну. Сейчас у молодого поколения стоит очень сложная задача - спасать страну от того, что Вы натворили за время своего правления. Дмитрий Анатольевич, если Вы истинный патриот своей страны, если Вам важна дальнейшая судьба России, то я прошу Вас подать в отставку", - написал Чайковский, добавив, что 13 апреля подал заявление В СУ СК РФ по Томской области о возможном преступлении Медведева по факту коррупции в особо крупном размере.

По словам Чайковского, ведомство отказало ему в проведении проверки деятельности Медведева, и теперь он собирается обжаловать этот отказ и добиться проведения независимого расследования в отношении премьер-министра.

"Как гражданин Российской Федерации, я не прошу, а требую от Вас разумных комментариев по поводу того, что Вас обвиняют в коррупции. И причем это должен быть обоснованный ответ, а не наподобие "Компота". Надеюсь на Вашу искренность", - подытожил Чайковский.

Отметим, что в конце марта один из преподавателей гимназии N2, Виталий Хованский назвал своих учеников "холопами англосаксов" и "либералами-фашистами". Запись его слов, сделанная Чайковским, привлекла большое внимание СМИ. Позднее учителю было вынесено дисциплинарное взыскание.

Напомним, что к настоящему времени фильм "Он вам не Димон" набрал на YouTube более 20,5 млн просмотров. Сам Медведев впервые прокомментировал фильм ФБК лишь спустя месяц после его выхода. Он назвал расследование "чушью", "какими-то бумажками" и "компотом", за которым скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и "шкурных" целей.

Напомним, 19 апреля, председатель российского правительства Дмитрий Медведев выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Госдумы РФ. После выступления парламентарии обратились к премьер-министру со своими вопросами. Главная интрига встречи была связана с опубликованным в начале марта этого года расследованием "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального "Он вам не Димон" о тайных активах, находящихся, по утверждению ФБК, в распоряжении Медведева. Накануне руководство КПРФ запретило своему депутату Валерию Рашкину задавать премьеру вопрос на эту тему. Тем не менее Медведева спросили, что мешает ему защититься от "нападок Навального".

Прямая трансляция отчета правительства за 2016 год ведется на сайте Госдумы РФ. Выступление Медведева началось около полудня. Главным политическим событием года премьер назвал выборы в Госдуму РФ. Главное в работе власти для россиян - способность побеждать честно и чисто, отметил глава кабмина. "Люди проголосовали за стабильность и в то же время за развитие", - пояснил премьер.

Вместе с тем Медведев заявил, что борьба в ходе президентской кампании будет серьезной. "Но мы никогда не превращали политическую борьбу в войну и делать этого не собираемся", - заверил премьер. По словам Медведева, делать это, скорее, станут те, кого не заботит, как будет жить Россия.

По словам Медведева, 2017 год стал годом жесткой экономии ресурсов. В экономике мы осознали возможности ситуативно отвечать на кризисные явления, отметил глава правительства...

От редакции: Ну, что такое "ситуативно отвечать" - мы ещё как осознали. С начала экономического кризиса, спровоцированного именно вот такими, как тосканский виноградарь, либералами, которые 25 лет тащили Россию в "мировой рынок" - сокращены сотни поликлиник только в Москве и Московской области - богатейшем городе и регионе РФ, который позволяет себе менять, бесясь с жиру, асфальт на плитку, а пятиэтажки на шестнадцатиэтажки, в то время как остальная-то Россия ещё в бревенчатых домах и бараках 1930-х живёт. По всей же РФ великой - сокращены не только поликлиники и медработники, сокращены так же школы - что такой, едрёна мать, "ситуационизм по-медведевски". Инфарструктура, доставшаяся воровской власти от Советов претерпела очередное наступление буржуазии, процессы приватизации как шли, так и идут - если даже святая святых, государствообразующая для Путина и Ко Роснефть пошла на частичную приватизацию... И после этого всего - логично, что народ запротестовал. Но вместо того, чтоб к нему прислушаться, Митя избрал страусиную тактику и, выглядывая из "песка" иногда рассказывает о каких-то достижениях деградирующей экономики...

Нет, это конечно же, как полагают искренние, но наивные школьники, скоро и само по себе добровольным уходом "посовестливых" миллионеров из власти не кончится. Кончиться это может только революционно, сменой формации. Но то, что Томск по-прежнему даёт определённого уровня гражданские ориентиры всей РФ - приятно. Хоть какая-то смена растёт бунтарям нулевых: "если будет смена, отдохнём и мы", как пел сибиряк Егор Летов в "Дембельской"... Правда, мы-то тоже никуда не спешим - "Я остаюсь", как пел Крупнов. Но всё равно -приятно и важно. Без неё, без смены-пополнения - возводимые повсеместно "возвращённые" монументы монархизма (роднящего регрессный режим с дореволюционным) так и остались бы наедине с молчаливым обокраденным советским народом. Народом, терпящим иго капитализма с расчётом протерпеть едва ли не дольше Татарского ига. А тут хоть голос чей-то прорезается. Да, это пока голос разума не на фоне нарастания противодействия реформаторам, а на фоне бессилия, но где разум, сила рацио - там и в конце концов сконцентрируется масс сила. А где шулерский блеф элиты - там всегда провал, вспомним те же любимых кремлядями Романовых... Верной дорогой идут господа в свой подвал на нынешней улице Царской...

Д.Ч.

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