Неизвестные преступники обстреляли траурную процессию в американском городе Чикаго (штат Иллинойс). В результате два человека погибли, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные полиции. Нападение произошло во второй половине дня в воскресенье, 7 мая, в ходе церемонии прощания с мужчиной, убитым ранее в тот же день.

По данным следствия, преступление совершили члены одной из местных банд в качестве мести за убитого товарища. Все восемь пострадавших госпитализированы, об их состоянии пока ничего не известно. Ведется расследование.

Отмечается, что в Чикаго действуют несколько банд, из-за противостояния которых за последние годы в регионе резко увеличилось число убийств.

Заметим, что в стране, моральный авторитет которой до сих пор бесспорен для тех, кто рулит Путинской Россией, для тех, кто ориентировался на её законы и экономику - такие инциденты участились в период экономического кризиса. 23 марта, например, четыре человека, включая полицейского, были застрелены в небольшом городе на севере штата Висконсин, сообщает Associated Press. По предварительной информации, все началось в отделении банка, куда вызвали полицию из-за бытовой ссоры. Прибывшие офицеры обнаружили в учреждении два трупа. Застреливший их человек к этому моменту скрылся.

Через 10 минут поступил сигнал о стрельбе в офисе юридической фирмы, а затем стрельба произошла в многоквартирном доме. СМИ выяснили, что полицейский был застрелен близ жилого комплекса, когда шла операция по нейтрализации преступника.

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