"Демократическая" власть пока бьёт демократический протест в Москве только рублём

Замоскворецкий районный суд Москвы оштрафовал Елену Захарову и Марию Рябинкову, задержанных во время акции на проспекте Академика Сахарова 6 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Как рассказал "ОВД-Инфо" один из знакомых задержанных, Захаровой придется выплатить 20 тысяч рублей, а Рябинкову "суд оштрафовал на большую сумму". Однако конкретной цифры портал не привел. По сведениям "Радио Свобода", Рябинкову оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Судебного заседания задержанные ожидали два дня. Изначально их привлекали по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения). Однако после Захаровой переквалифицировали обвинение на часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил участия в митинге).

Само судебное заседание не обошлось без эксцессов. По данным "Новой газеты", некий мужчина, одетый в казачью форму, мешал юридическим защитникам активисток пройти в здание суда. Ситуацию удалось разрешить только после приезда сотрудников полиции.

На проспекте Академика Сахарова 6 мая прошел митинг, приуроченный к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. По разным данным, на акцию пришли от 2,8 до 1 тысячи человек. Несколько человек на акции были задержаны, в их числе оказались Захарова и Рябинкова.

Как передает "Дождь", полиция убрала со сцены, предназначенной для выступлений участников митинга, задник, на котором были написаны лозунги «Хватит Путина», «Хватит войны», «Хватит мракобесия», «Хватит репрессий», «Хватит терпеть Кадырова».

По словам одного из организаторов акции, главного редактора «Еженедельного журнала» Александра Рыклина это произошло «по указанию человека в штатском» — он приехал и, увидев задник сцены, сказал, что «это надо снять».

«Мы, разумеется, начали возмущаться и говорить, что ничего снимать не будем. Он тут же дал распоряжение полицейским (…) Полицейский наряд залез, в секунду все содрали — задник, баннер, который висел спереди на самой сцене. Там было написано „Болотное дело — позор России“», — рассказал Рыклин.

В свою очередь ОВД-Инфо сообщает, что после официального завершения согласованного митинга полиция задержала на Болотной площади в центре Москвы семь человек.

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