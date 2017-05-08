Не надеясь уже на "примирение и согласие" РККА и УПА, постмайданная хунта отменит День Победы

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал, что в следующем году на Украине перенесут выходной с 9 на 8 мая. Об этом пишет издание «Апостроф». По его словам, перенос связан с «необходимостью воспитания молодого поколения» и недопущением возрождения в стране «советских традиций». С 2015 года на Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. УИНП ранее представлял законопроекты об отмене на Украине таких национальных праздников, как Международный женский день (8 марта), Международный день трудящихся (1 мая) и День Победы (9 мая).

Впрочем, власть постмайданного меньшинства миллионеров, держащяся в Киеве только на "стволах" неонацистских парамилитарес, нацгвардии и ВСУ - пытается искать компромиссы в духе раннего Ельцина, который пытался переименовать 7 ноября, День Великой Октябрьской Социалистической Революции в "День примирения и согласия", а Путин и вовсе этот праздник отменил. Господам, которые, правда, считают Путина личным врагом - явно есть, чему у него поучиться. УПА, откровенно нацистская, только не немецкая, а украинская организация - это теперь борец с нацизмом, сопоставимый с РККА! Как же это похоже на реабилитацию всевозможного белячества и власовщины при Путине... Одни и те же процессы социально-исторического регресса. Но почему-то процессы сии заметнее московскому обывателю на соседнем примере. И таки примеры позволяют судить...

Воистину у укронацизма есть "национальная особенность" - он не только опасен для самих украинцев и истребляет их в первую очередь, на Донбассе, в Одессе и т.д. - он СМЕШОН.

Впрочем, пока что ретроспективное "примирение и согласие" воинов-освободителей с пособниками гитлеровцев из ОУН-УПА - что-то идёт не очень хорошо...

Вот, например, как оно выглядело год назад в Полтаве...

15 апреля 2016-го года в Полтаве был обнаружен очередной акт антисемитского вандализма в отношении памятника жертвам нацизма «Скорбящая мать».

Неизвестный вандал желтой краской нанес на мемориал изображение свастики и надпись «Смерть жидам», а также зачеркнул надпись «Память о вас в наших сердцах».

Схожим образом памятник уже был осквернен в ноябре позапрошлого года. Ранее он подвергался актам вандализма в 2001, 2010, 2013 и 2014 гг.

Мемориал «Скорбящая мать» был установлен в Пушкаревском парке в 1967 г. В годы оккупации на здесь было расстреляно около 15 тыс. евреев, а также тысячи других мирных граждан, участников подполья и советских военнопленных.

Частное любопытство: а вот это на памятнике "мироточение" отчего наша николашконОска Поклонская и в прошлом украинская прокурорша не заметила ни разу? Ведь явно же виднее, чем на бронзе...

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