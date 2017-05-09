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Социалистическое Движение Казахстана и рабочий профсоюз "Жанарту" поздравляет всех с 72-ой годовщиной Победы советского народа над фашистской Германией

Опубликовано 09.05.2017 в разделе комментариев 0

Социалистическое Движение Казахстана и рабочий профсоюз "Жанарту" поздравляет всех с 72-ой годовщиной Победы советского народа над фашистской Германией

Социалистическое Движение Казахстана и рабочий профсоюз «Жанарту» поздравляет всех с 72-ой годовщиной Победы Советского Народа над Фашистской Германией!

Мы поздравляем всех казахстанцев и граждан других республик бывшего СССР с 72-ой годовщиной Победы Советского Народа над Фашистской Германией! Этот день олицетворяет для абсолютного большинства людей настоящее торжество освобождения и завершения самой кровопролитной войны в истории человечества, когда была повержена передовая империалистическая держава с идеологией расовой и национальной исключительности, стремившейся к мировому господству.

Трудящиеся СССР и бойцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии доказали, как на полях войны, так и на производстве, превосходство плановой экономики, принципов коллективизма, интернационализма. Рабочим классом и всем советским народом был проявлен небывалый героизм, что и позволило одолеть самую развитую военную и экономическую машину, захватившую почти все страны Западной и Восточной Европы.

Именно рабочее государство, вышедшее из Октябрьской Социалистической Революции, с совершенно новой классовой политически мотивированной армией, было способно выдержать этот крестовый поход гитлеровской «Объединенной Европы». Именно перелом под Москвой, а затем и под Сталинградом вдохнул надежду в трудящиеся массы порабощенных стран и подтолкнул их к усилению сопротивления.

Красная Армия в отличие от всех других армий, в том числе и союзнических, стала в действительном смысле армией освободительницей, принесшей народам не новое угнетение, а мир, социальную справедливость, вышвырнувшей коллаборационистов всех мастей и представителей господствующих классов. Кровавые марионеточные диктаторские режимы были сметены, а вместе с ними ушли ужасы массового террора и геноцида.

Приход Красной Армии в Восточную Европу стал залогом коренного перелома в экономике, национализации промышленности, коллективизации сельского хозяйства и прихода к власти левых правительств.

Вторая Мировая война, развязанная империалистами, и нападение фашисткой Германии на СССР, спровоцировали и создали очаги гражданской войны на Западе Украины, в Прибалтике, а также в Югославии, Болгарии, Албании, Греции и в других странах. Столкновения коммунистического партизанского движения с силами коллаборационистов и реакционеров в условиях оккупации стали проявлениями революционной классовой войны и стремлениями трудящихся к социальному и политическому освобождению.

Победа СССР в войне с фашисткой Германией означало и восстановление структур рабочего движения в мире и в самой Европе, ознаменовавшееся созданием в октябре 1945 года в Париже Всемирной Федерации Профсоюзов, которая также будет праздновать в этом году свою 72-ую годовщину образования. Сейчас вновь в период очередного кризиса капитализма эта Федерация, стоящая на принципиальных классовых позициях, вновь усиливает своё влияние в странах южной Европы, Латинской Америки, Азии и Африки.

В последнее десятилетие во многих республиках бывшего СССР, в том числе и в Казахстане, отмечаются многочисленные попытки пересмотра исторических итогов Второй Мировой Войны, имеют место действия ультраправых националистических движений по героизации легионеров СС, участников коллаборационистких формирований, воевавших на стороне Вермахта против Красной Армии.

Параллельно этому идет планомерная и постоянная идеологическая кампания, поддерживаемая властями, призванная уровнять фашизм и гитлеровский нацизм с большевизмом, объявить Советский Союз «тюрьмой народов», максимально приуменьшить историческое значение Победы. В социальных сетях постоянно отмечаются нападки на ветеранов, на антифашистов, на всех тех, кто пытается защитить память о миллионах жертвах гитлеризма.

В то же время российская буржуазия, пытается также политически присвоить себе плоды героизма всего советского народа, а также подменив истинное содержание противостояния и ведущую роль коммунистической идеологии в той войне, своими монархическими, белогвардейскими и православными символами. Эта очевидная подмена, в целях обоснования нового империализма, несет не меньшую угрозу чем рост фашистских движений в бывших республиках Советского Союза.

Это еще раз показывает, какая изощренная и ожесточенная война идет за умы миллионов, особенно молодых поколений, на постсоветском пространстве. Задача всех интернационалистических левых, коммунистических сил и классовых профсоюзов в этих условиях является в объяснении трудящимся истинного смысла тех исторических событий, которые 72 года назад назад доказали возможность изменения соотношения сил в пользу простого народа, открывших дорогу антиколониальным революциям и к освобождению от оков империализма большинства современных стран.

Победа всего Советского Народа и бойцов прославленной Красной Армии никогда не будет забыта!

Политсовет Социалистического Движения Казахстана

ЦК Казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту»



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