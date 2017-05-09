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Московский листок

"Евровидение" на хуторе близ Диканьки

Опубликовано 09.05.2017 в разделе комментариев 0

украина киев евровидение джамала
"Евровидение" на хуторе близ Диканьки

Мы даже не злорадствуем, просто пожимаем плечами. К счастью, в Европе нет ни Сомали, ни Бангладеш, так что дальше Украины катиться некуда... Про наряженную как торговка на базаре жену президента Украины не написал только ленивый. Ну выпила женщина, ну английского не знает... Но вот пишет продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский. Это, конечно, что-то...

"Евровидение в Украине можно считать открытым! Для интересующихся процессом несколько интересных фактов.

1. Джамале запретили идти на красную дорожку. Странно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез Евровидение в Украину, запрещают там появляться. В итоге не сфотографировался там только ленивый. Кстати, в Стокгольме Манс Зелмерлев встречал все делегации именно на красной дорожке. “Таков регламент нашего конкурса”, - объяснил режиссер красной дорожки в Украине. Мы очень уважаем правила, поэтому послушались и не пошли.

В ночь перед открытием раздался звонок из одного агентства, которое, видимо, осваивает бюджет Евровидения, и нам предложили полететь на церемонию открытия на вертолете. На вопрос “Зачем нам лететь на вертолете?” последовал ответ, что так нужно для имиджа Украины. Мало того, что непонятно, как этот полет мог украсить имидж страны, выяснилось, что никаких разрешений на полеты над Киевом не выдавалось, и ни одна из ответственных служб ни в курсе. То есть нам предложили пролететь над закрытой для полетов столицей и несанкционированно приземлиться на крыше здания, где проходит режимное мероприятие, на котором выступает жена Президента Украины.

Конечно, на церемонию мы поехали на машине. 20 минут нас не пускали - кордоны полиции, нацгвардии, УДО охраняли вход от Джамалы, смотрели на нас, извинялись но пропустить не могли. Не было ни плана проезда, ни регламента, ни протокола, простой инструкции… ничего. Можете представить себе, чтобы было бы с вертолетом.

3. Когда мы все-таки попали внутрь КВЦ “Парковый”, ни мой бейдж, ни бейдж Джамалы на входных турникетах не работали. Бейджы - это вообще отдельная история. Всей команде победителя Евровидения-2016 выдали минимальный допуск. PR-директор, к примеру, не имеет доступа в пресс-центр. Только со специальным сопровождающим.

4. На церемонии открытия не было ни пресс-вола, ни зоны для фотографов и журналистов, ни, собственно, большинства делегаций. Было похоже, что в “Парковом” проходят две параллельные вечеринки. На одной люди выпивают и болтают, между ними прогуливаются аниматоры из эстрандно-циркового училища, а на другой в абсолютно пустом темном зале оркестр народных инструментов НАОНИ играет на бандурах и цимбалах хиты Евровидения.

С опозданием в полчаса церемонию решили начать. Как сообщить об этом людям в очередях за едой и напитками никто не продумал. Не было ни плазм, ни спикеров, по которым можно было бы узнать, что церемония началась. Оркестр прогнали со сцены, музыканты выстроились по бокам, между пюпитрами и стульями протиснулись ведущие и тихонько объявили, что мы начинаем. Их было плохо слышно даже в зале где проходила протокольная часть, а на веранде КВЦ Парковый, где находилась основная часть публики, о проходящем параллельно торжественном открытии никто не догадывался.

6. Жена Президента, мэр Киева, главный босс Евровидения и победитель ESC 2017 по очереди сменили друг друга на сцене, каждый сам проложил себе тропинку между реквизитом оркестра, которым была заставлена сцена. Каждый сказал приветсвенную речь на английском, обращенную к делегациям 43 стран. В зале в этот момент находилось человек 30 – 40. В основном, сотрудники мэрии, гос охрана, а также вице-премьер Вячеслав Кириленко и руководитель Первого Национального Павел Грицак.

К моменту, когда мы уже выходили из КВЦ «Парковый», большая часть делегаций еще не успела собраться на завершившейся официальной церемонии. Мы столкнулись со знакомым фотографом в дверях. «Где ж вы все были?», спросили мы. «Ждали шаттл с красной дорожки», ответил он и отправился внутрь слушать выступление Олега Скрипки и Русланы в сопровождении оркестра народных инструментов.

Больше интересных фактов после завершения Евровидения в отдельном развернутом материале.

P.s.Фото сделано за 5 минут до начала церемонии".

PPS. Кто-то недоглядел - дорожка-то красная!



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