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Московский листок

США увеличат военное присутствие в Афганистане

Опубликовано 09.05.2017 в разделе комментариев 0

афганистан трамп
США увеличат военное присутствие в Афганистане

Советники президента Дональда Трампа представили ему новую стратегию США в Афганистане, которая предусматривает значительное увеличение американского военного присутствия в этой стране, пишет в понедельник Washington Post. Ожидается, что Трамп подпишет новый план до саммита НАТО в Брюсселе, который пройдет 25 мая.

План, который президенту еще предстоит подписать, предполагает также, что численность контингента США будет определять Пентагон, а не Белый дом. Военные также получат более широкие полномочия для нанесения авиаударов.

Новая стратегия перечеркнет все усилия Барака Обамы, который стремился ограничить военную роль США в Афганистане и сократить расходы из американского бюджета, отмечает издание.

- Итак, США ведут войну в Афганистане уже в полтора раза дольше, чем СССР, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - При этом если максимальная численность советского контингента не превышала 80 тысяч, то международные силы во главе с США достигали численности до 132 тысяч. И сокращать военное присутсвие американцы стали только к 2015 году, а теперь вот опять решили его увеличить. При этом по поводу советской оккупации Афганистана было очень много визга, даже олимпиаду в Москве практически сорвали бойкотом ряда западных стран. Внутри страны шла пропаганда о якобы разорительности Афганской войны для экономики, хотя мы видим, что расходы США на эту войну многократно выше, и ничего, как-то держатся... Также следует напомнить, что вывод войск из Афганистана послужил одним из пусковых механизмов распада СССР, серии региональных конфликтов уже на территории самого Союза. Не исключено, что если бы ограниченный контингент советских войск стоял в Афганистане все эти годы, то и Советский союз стоял бы нерушимо. Потому что проигранная война, причем проигранная не на поле боя, а в столичных кабинетах, действует на государство разлагающе. Трамп это, похоже, понимает.



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