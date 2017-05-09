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Московский листок

Чувашский глава "заработал" как полпутина или полмедведева (по их официальным данным)

Опубликовано 09.05.2017 в разделе комментариев 0

классоваяненависть чувашия
Чувашский глава "заработал" как полпутина или полмедведева (по их официальным данным)

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обнародовал сведения о своих доходах, расходах и имуществе за 2016 год, сообщается на официальном портале органов власти республики.  Согласно представленным сведениям, в прошлом году глава Чувашии получил доход по основному месту работы в сумме 3 млн 739 тыс. 245,62 рублей, а также иной доход в сумме 424 тыс. 344,56 рубля.

В собственности М.Игнатьева есть шесть земельных участков площадью 2 тыс., 623, 4 тыс., 50 тыс. 599, 1 тыс. кв. м., два индивидуальных жилых дома площадью 216,2 и 95,4 кв. м., а также 1/3 доли в квартире площадью 129,5 кв. м.  Супруга главы республики в 2016 году заработала на основном месте работы 513 тыс. 108,49 рублей, а также получила иной доход в сумме 30 тыс. 40,96 рублей.

В ее собственности находится земельный участок площадью 25,3 тыс. кв. м., гаражный бокс площадью 36,2 кв. м., квартира площадью 282,6 кв. м. и автомобиль Mercedes-Benz B 170. 

Несовершеннолетний ребенок М.Игнатьева получил в 2016 году доход в сумме 6 тыс. 14,28 рублей. Также в его собственности находится 1/3 доли квартиры площадью 129,5 кв. м.

Ранее сообщалось, что за 2015 год доход М.Игнатьева составил 3 млн 829 тыс. 798 рублей, а его супруги – 481 тыс. 291,23 рубль.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках традиционной кампании обнародовали декларации о своих доходах и имуществе. 

Согласно документу на сайте правительства, Медведев за 2016 год заработал 8,587 млн руб. Это на 2% меньше, чем годом ранее, отмечает РБК. 

Как сообщает сайт Кремля, доход президента за 2016 год составил 8,858 млн рублей - то есть Путин заработал примерно на 300 тысяч больше, чем Медведев.

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