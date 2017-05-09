Строительство далеко не закончено и распил бюджета будет благополучно продолжен

В середине 70-х в СССР был принят закон, обязывающий евреев отъезжающих в Израиль, выплачивали стоимость их обучения. Набегала не для всех подъемная сумма. Это породило анекдот: «В отстающем колхозе на общем собрании решают, что производить, чтобы поправить материальное положение: одни предлагают разводить овец, другие свиней, третьи кроликов. А поддатый дед Ерофей с последнего ряда призывает: «Давайте разводить евреев!». Интерпретируя этот анекдот: «Давайте разводить стадионы». К грядущему мундиалю в России строятся десятки новых стадионов. Судя по Питерскому стадиону «Крестовский», ух какие бабки можно наварить на их строительстве. Тем более, что качество этого предприятия на гешефт ни как не влияет.

Стадион «Зенит-Арена», также известный как Крестовский, строится уже 10 лет и является одним из самых дорогих сооружений такого рода в мире. Изначально было заявлено, что строительство обойдется оно в 6,7 млрд рублей, но с годами аппетиты организаторов росли и эта сумма выросла да 48 млрд, но судя по всему, и эта цифра еще не окончательная. В августе 2007 года тогдашней губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко заявила, что «Зенит» сыграет свой первый матч на новом стадионе в марте 2009. Не сыграл. Спустя семь лет экс-министр спорта Виталий Мутко пообещал: «Стадион «Зенит-Арена» будет сдан к маю 2016 года и тогда же примет первый матч». Не принял. Чиновники меняли должности, а стадион продолжал строиться. Смета росла как грибы после дождя, отчего болельщики стадиону дали свое название ≈ «Распил-арена». Тренер «Зенита» Мирча Луческу сообщил, что поле нового стадиона в Санкт-Петербурге непригодно даже для тренировок.

И вот, наконец-то, 22 апреля, матчем чемпионата России по футболу «Зенит» ≈ «Урал» состоялось открытие главного долгостроя страны. Не будем касаться спортивной стороны этого события, это отдельная тема, речь только о качестве самого строительства. В некоторых из внутренних помещений все еще продолжаются работы. Перед началом матча потекла крыша, пришлось рабочим верхолазам латать дыры полиэтиленом во время встречи. Не надо быть специалистом, даже по телевизору было видно, что газон находится в ужасном состоянии: каждый метр травы отмечен желто-коричневыми проплешинами, и с первых же минут газон превратился в хорошо вскопанный огород. Арбитрам по ходу игры приходилось втаптывать выбивающиеся куски газона, а выехавший в первом тайме на поле медкар оставил следы, сопровождавшие матч все оставшееся время. За всем этим безобразием с трибун наблюдали большие начальники, не говоря о миллионах телезрителей, среди которых наверняка был главный болельщик Зенита ≈ президент.

С первого же матча стало понятно, что строительство далеко не закончено и распил бюджета будет благополучно продолжен. В управлении Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу подтвердили, что стадион придется переделывать. По оценкам экспертов замена только газона может обойтись «Зениту» в сумму до € 3 млн.

Говорят, что бразильские футболисты тренируются на пахотном поле, после которого на зеленом газоне играть ≈ одно удовольствие. Агрономы газона «Зенит-Арена» пошли дальше бразильцев, они соорудили пахотное поле вместо привычного газона. Правда, результат первых матчей и у зрителей, и у болельщиков, и у специалистов вызвал грустные размышления: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Может быть, для питерского руководства примером послужил опыт «ФК Ростов», где газон стадиона «Олимп≈2» не на много лучше питерского, но Ростовские футболисты так поднаторели на нем играть, что проигрывают дома исключительно редко. И даже именитым Европейским клубам на ростовском стадионе «Олимп-2» наша команда оказалась не по зубам. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «ФК Ростов» заявил: «Я не знаю, как вообще играть ≈ газон «Ростова» не могу назвать полем. В Китае у нас была похожая ситуация, и мы отменили матч».

В Ростове к Чемпионату мира по футболу-2018 тоже строится новый стадион "Ростов Арена" на берегу Дона. Эта территория, хотя живописна, но периодически подтопляема. Но это имеет свои преимущества, в период наводнений стадион можно будет использовать как бассейн и проводить соревнования по водным видам спорта. До Чемпионата остался почти год, а все шансы повторить «успех» питерского стадиона ≈ у Ростова на лицо. Недавно строители «Ростов-Арены» вышли на забастовку, рабочие требуют от застройщика погашения задолженности по заработной плате. В забастовке приняли участие около 700 человек. Здесь вспоминается славная сцена из «Золотого теленка», когда два предприимчивых гражданина пилили гирю, но просчитались, гиря, в отличие от наших новых стадионов, оказалась не золотая…