В городе, лишённом имени Свердлова, День Победы начался с пожара на автовокзале

В Екатеринбурге сгорело здание Южного автовокзала. Как сообщает «Лайф», возгорание началось в торговом павильоне на улице 8 Марта. Огнем было охвачено 200 квадратных метров.

По предварительной информации, никто не пострадал: людям удалось выйти из здания до того, как огонь его охватил. О причинах пожара и нанесенном ущербе пока не сообщается.

В конце апреля стало известно, что автовокзал Улан-Удэ был эвакуирован из-за подозрительного предмета.

Напомним, в эйфорической и по-прежнему кризисной путинской России - пожары не прекращались и в праздники. И не только лесные в Забайкалье.

Более 30 человек пострадали 6 мая в результате пожара в 40-этажной высотке на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, 11 из них госпитализированы, передает ТАСС со ссылкой на источник в скорой помощи.

"Всего за медицинской помощью после пожара обратился 31 человек, среди которых шестеро детей. Из них 11 человек были направлены в больницы, в том числе двое детей", - рассказал собеседник агентства. По его словам, 20 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

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