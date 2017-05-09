Кажется, НАТО сорвали морской парад в Петербурге

9 мая в Петербурге пройдет только смотр техники, авиации и личного состава на Дворцовой площади; прибывшие из Балтийска для участия в Дне победы корабли так и не вернулись в парадный строй на акватории Невы, пишет издание «Фонтанка».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что вошедшие в акваторрию Невы третьего мая корабли и подлодка Балтфлота в ночь на шестое мая исчезли. Никаких объяснений этому факту в Минобороны не дали. Нет комментариев и по отмене парада, а СМИ цитируют имеющего опосредованное отношение к ВМФ источника, который настаивает, что смотр кораблей состоится.

Между тем, по состоянию на 20.00 восьмого мая кораблей в Неве не было. По информации диспетчера Большого порта Санкт-Петербург, военное командование не подавало заявок на проход в ночь на 9-е мая.

«Участие кораблей в параде на Неве не планируется, силы флота выполняют задачи по предназначению», — сказал «Фонтанке» источник в штабе Балтийского флота.

Ранее пресс-служба ЗВО сообщала, что в параде Победы должна были участвовать 13 кораблей и вспомогательных судов. В том числе, большой десантный корабль «Минск», десантные катера «Денис Давыдов» и «Лейтенант Римский-Корсаков», малые ракетные корабли «Ливень», «Серпухов» и большой ракетный катер «Моршанск».

Между тем, сообщается, что утром 8 мая Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили «Ливень», «Серпухов» и «Моршанск» неподалеку от своих территориальных вод. В официальном аккаунте в Twitter латвийских военных также говорится, что в эксклюзивной экономической зоне в 13 милях от территориальных вод прибалтийской страны обнаружен российский разведывательный корабль «Сызрань».

Как пишет «Фонтанка», причиной ухода российских военных кораблей изх акватории Невы стал американский эсминец, подошедший к внутренним водам России на расстояние, достаточное для потенциального ракетного удара.

25 апреля на эстонскую авиабазу Эмари приземлились два самолета пятого поколения F-35 А. С 3 мая по 11 мая в латвийской Лиепае гостят четыре корабля НАТО. В Гданьском заливе находится ракетный эсминец USS Carney (DDG 64), чье вооружение составляют в том числе пусковые системы «Иджис» на 90 крылатых ракет, часть из которых может оказаться «Томагавками», модифицированными по технологии «стелс».

8 мая в Прибалтике стартовали трехнедельные учения «Весенний шторм», где задействовано около 9 тысяч военнослужащих Эстонии, государств-союзников по НАТО и партнеров. Официальный сайт Минобороны Эстонии сообщает, что учения проходят в 15-й раз и являются крупнейшими.

От редакции: Решение не концентрировать силы флота в одном месте в ситуации вероятной угрозы нападения вероятного противника - абсолютно правильное. Урок Перл-Харбора пошел впрок, причем не в первый раз - в начале Отечественной войны, в отличие от сухопутных сил, советский флот практически не понес серьезных потерь, и всю войну сохранял боеспособность.

Но есть другой вопрос - до какой степени российский ВМФ способен противостоять силам вероятного противника? Тут ответ однозначный: ни в какой степени в виду полного и подавляющего превосходства. Причем в направлении исправления этого перекоса ничего не делается и не будет делаться в перспективе.

В плане начала третьей мировой войны останется тактика еще Крымской кампании - затопить флот у входа в гавань и приступить к наземной обороне военной базы. Во время Второй мировой войны схожая тактика привела к гибели 1 миллиона жителей Ленинграда, сдаче Одессы и Севастополя. Однако при наличии оружия массового поражения потери обещают быть куда больше, а оборона больших городов становится безнадежным делом.

Хорошо, что флот готов к неожиданностям. Но есть большие сомнения насчет верховного командования...

Анатолий Баранов