К "Евровидению" Украина не допустила не только Самойлову, но и... Джамалу евровидение джамала Первый полуфинал "Евровидения-2017" в Киеве вместо победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы во вторник откроет украинский певец Дмитрий Монатик, сообщается на официальной сайте песенного конкурса. "По традиции первый полуфинал 9 мая должен открывать прошлогодний победитель, но в этом году организаторы подготовили для зрителей много сюрпризов, одним из которых стало выступление перспективного мультиартиста Монатика", — говорится в сообщении. "Евровидение" на хуторе близ Диканьки



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