К "Евровидению" Украина не допустила не только Самойлову, но и... Джамалу

Первый полуфинал "Евровидения-2017" в Киеве вместо победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы во вторник откроет украинский певец Дмитрий Монатик, сообщается на официальной сайте песенного конкурса.
"По традиции первый полуфинал 9 мая должен открывать прошлогодний победитель, но в этом году организаторы подготовили для зрителей много сюрпризов, одним из которых стало выступление перспективного мультиартиста Монатика", — говорится в сообщении.
"Евровидение" на хуторе близ Диканьки
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На 9 мая написал 09.05.2017 11:23
+Андреев написал 09.05.2017 11:04