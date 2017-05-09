Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

К "Евровидению" Украина не допустила не только Самойлову, но и... Джамалу

Опубликовано 09.05.2017 в разделе комментариев 2

евровидение джамала
К "Евровидению" Украина не допустила не только Самойлову, но и... Джамалу

Первый полуфинал "Евровидения-2017" в Киеве вместо победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы во вторник откроет украинский певец Дмитрий Монатик, сообщается на официальной сайте песенного конкурса.

"По традиции первый полуфинал 9 мая должен открывать прошлогодний победитель, но в этом году организаторы подготовили для зрителей много сюрпризов, одним из которых стало выступление перспективного мультиартиста Монатика", — говорится в сообщении.

"Евровидение" на хуторе близ Диканьки



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
На 9 мая написал 09.05.2017 11:23
День Победы очень важная и нужная новость.
Ответить
Наш мундиаль почище Джамалы будет
+Андреев написал 09.05.2017 11:04
Каждому свое.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Наследники Романовых" во всех регионах готовятся к подавлению студенческих и социальных протестов
"Наследники Романовых" во всех регионах готовятся ...
08.05.2017
Стратегические ракетоносцы выходят в космос
Стратегические ракетоносцы выходят в космос
08.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Авиационная часть парада в Москве отменена (3)
К "Евровидению" Украина не допустила не только Самойлову, но и... Джамалу (2)
Строительство далеко не закончено и распил бюджета будет благополучно продолжен (0)
Кажется, НАТО сорвали морской парад в Петербурге (2)
В городе, лишённом имени Свердлова, День Победы начался с пожара на автовокзале (2)
США увеличат военное присутствие в Афганистане (2)
Чувашский глава "заработал" как полпутина или полмедведева (по их официальным данным) (0)
"Евровидение" на хуторе близ Диканьки (4)
День победоносика (27)
Социалистическое Движение Казахстана и рабочий профсоюз "Жанарту" поздравляет всех с 72-ой годовщиной Победы советского народа над фашистской Германией (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: За Победу! За нашу Победу!
Максим Калашников Максим Калашников: С Днем Победы!
Максим Калашников Максим Калашников: ПСИХОГРАММА. СТРАНА ТЕЛЛУРИЯ СТРАНА БЕЗ ЗАБОТ
Дарья Митина Дарья Митина: Лучше пoзднo, чем никoгда
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Суд Линча во Франции
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss