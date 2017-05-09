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Московский листок

Авиационная часть парада в Москве отменена

Опубликовано 09.05.2017 в разделе комментариев 3

Авиационная часть парада в Москве отменена

Воздушная часть военного парада в Москве в честь Дня Победы отменена из-за неблагоприятных погодных условий, передает Интерфакс со ссылкой на Минобороны России.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что задействованные для участия в параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования.

Ранее сообщалось, что во время парада Победы в Москве будет задействованы 72 самолета и вертолета Воздушно-космических сил. Ожидалось участие в воздушной части парада пилотажной группы "Русский Витязи и ударной группы дальней авиации.

По прогнозам синоптиков, 9 мая в Москве ожидается облачная, с прояснениями погода, ветер с порывами до 7-12 м/с, небольшие осадки. Днем температура воздуха не превысит 5-7 градусов. Ранее сообщалось, что за прошедшие полтора суток в Москве выпало около 70% месячной нормы осадков — 36 миллиметров.

По данным Минобороны, 9 мая в 00:00 девять самолетов Ан-12 и Ан-26 воздушно-космических сил России начали выполнять комплекс работ по разгону облаков.

- Я бы вообще запретил полеты над городом, как это было всегда, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Риск неоправданный, но чего стоят жизни каких-то неблагонадежных москвичей рядом с необходимостью поднятия рейтинга Сами Знаете Кого. Так что не исключаю, что отмена воздушного парада имеет причиной не только погоду, но и обстоятельства, которые уже привели к отмене морского парада в Петербурге. Как перед войной...



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Всего комментариев к статье: 3
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Деньги что-ли на разгон облаков кончились или были разворованы?
Ё написал 09.05.2017 11:35
В таком случае бурлаки с Волги могли бы протащить по Красной площади авианосца "Кузю".
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(без названия)
Интересненько написал 09.05.2017 11:16
А танки ездють? А надувные муляжи ракет ?
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(без названия)
Ввс форева написал 09.05.2017 11:15
То есть при осадках на два пальца в сутки в России ничего не летает ? Так это же была военая тайна ! Кто продаля врагу?
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