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Московский листок

Порошенко отказался отмечать День Победы по "московскому сценарию"

Опубликовано 09.05.2017 в разделе комментариев 0

Порошенко отказался отмечать День Победы по "московскому сценарию"

Президент Украины Петро Порошенко заявил, что для украинцев День Победы навсегда останется праздником, но отмечать его в стране будут иначе, чем это делают в России, сообщает телеканал "112 Украина". "Горькие воспоминания о тех годах не покидают нас и бережно передаются из поколения к поколению. И праздник этот есть и будет. Но мы больше не станем отмечать его по "московскому сценарию". Конечно, война имела планетарный характер. Конечно, народы бывшего Советского союза воевали вместе, но при этом всем война имела свое отдельное украинское измерение, которое для нас, украинцев, беспрекословно является главным", - сказал Порошенко, выступая на церемонии принятия новобранцами ВС Украины присяги.

По его словам, украинцы являются полноправными участниками победы над нацизмом, а Россия "все еще пытается командовать Украиной как четырьмя украинскими фронтами".

 



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