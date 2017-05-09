Минобороны опровергло сообщение о казни российского офицера в Сирии

В министерстве обороны России опровергли информацию о захвате и казни террористами ИГИЛ российского военнослужащего. "Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений", - цитирует Интерфакс представителя военного ведомства.

В Минобороны отметили, что осуждают "действия отдельных СМИ, регулярно тиражирующих информационные вбросы международных террористических группировок".

Ранее организация SITE, которая занимается мониторингом исламистских сайтов сообщила о распространении боевиками ИГИЛ (запрещена в России) видео, на котором террористы казнили человека, который по их утверждению являлся полковником российской группировки войск в Сирии Евгением Петренко.