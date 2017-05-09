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Московский листок

Недобитая ОУН пыталась сорвать на Украине праздник советского народа

Опубликовано 09.05.2017 в разделе комментариев 4

Недобитая ОУН пыталась сорвать на Украине праздник советского народа

В Киеве, Харькове и Запорожье шествие участников акции "Бессмертный полк" в День Победы было омрачено потасовками и нападениями со стороны украинских националистов. По крайней мере один сотрудник правоохранительных органов пострадал. Ранее Служба безопасности Украины заявила, что не видит оснований для запрета акции и пообещала не допустить провокаций. В то же время украинские националисты из организации "Добровольческое движение ОУН*" объявили о намерении сорвать шествия и провести в Киеве свою акцию под названием "Смертный полк".

Как сообщает UNN, киевляне с цветами и портретами погибших во время Второй Мировой войны родственников начали собираться 9 мая в районе Арсенальной площади, которую оцепили несколько сотен сотрудников полиции и Нацгвардии. Журналисты отмечали небольшие потасовки между представителями акции "Бессмертный полк" и националистами. Участники акции ОУН* назначили точку сбора неподалеку от Арсенальной площади, за металлическим забором.

Для обеспечения безопасности массовых мероприятий в День Победы в Киеве было задействовано около 7 тысяч правоохранителей. Полицейским пришлось, в частности, вести переговоры с неизвестными, заблокировавшими вход в парк Вечной Славы. Представители официальных органов не стали уточнять, о членах какого движения идет речь.

По информации ТАСС, участники акции "Бессмертный полк" пришли к Арсенальной целыми семьями. Они пели военные песни и скандировали "Фашизм не пройдет" и "Спасибо деду за Победу".

Их оппоненты из ОУН* приготовили для своей акции портреты Степана Бандеры. Они пели песни на украинском языке и скандировали "Бандера придет - порядок наведет". Сотрудники Нацгвардии, чтобы предотвратить столкновения, окружили националистов и выстроили по пути следования "Бессмертного полка". Один из полицейских был травмирован дымовой шашкой, брошенной из офиса партии "Организация украинских националистов".

Националисты бросали дымовыми шашками в колонну участников акции "Бессмертный полк", которая двигалась от Арсенальной площади в направлении к площади Славы. Из окна офиса ОУН* на улице Ивана Мазепы, где с утра правоохранительными органами были заблокированы члены партии, в колонну "Бессмертного полка", журналистов, представителей правоохранительных органов полетели бутылки, яйца, картофель, пакеты с краской, деревянные биты, отмечается в сообщении.

Национальная полиция Украины зарегистрировала уголовное производство по факту инцидентов возле офиса ОУН* на улице Мазепы. Также в отделение полиции был доставлен мужчина, который пытался развернуть баннер, выполненный в цветах "георгиевской ленточки". Как отмечается на официальном сайте МВД Украины, полицейские разъясняют участникам шествия нормы закона о недопустимости использования запрещенной в стране символики.

Inforesist сообщает, что полицейские штурмом зашли в офис ОУН*. Силовики не выпускают националистов из помещения, но требований не озвучивают. Глава ОУН* "Николай Коханивский в комментарии журналистам отметил, что его соратники высматривали "ватников", но никого не трогали, поскольку те не надевали георгиевские ленточки.

Позднее начальник к Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители задержали в штабе ОУН* 24 человека. Никакого оружия у них не было.

Тем временем количество участников акции "Бессмертный полк" увеличилось до трех тысяч человек. Агентство "Интерфакс-Украина" сообщает, что возле монумента Вечного огня в центре Киева возникла потасовка. После возложения цветов участниками марша возле монумента стали возникать словесные перепалки. Последовавшая за этим драка продолжалась несколько минут. Полицейские не смогли протиснуться к участникам инцидента из-за скопления людей. Возле монумента образовалась толчея, в толпе время от времени раздаются возгласы "Слава Украине!" и "Бей фашистов!".

От редакции: Трагедия, что уж там ёрничать... Да, реальные масштабы националистической чумы в соотнесении её с советскими патриотами, идущими на нарушение норм "декоммунизации" - говорят не в пользу ОУН, но ведь закон-то на стороне этого меньшинства. И вроде "Бессмертный полк" не разгонишь, - полиции волей-неволей пришлось встать на сторону победителей, а не побеждённых в той далёкой, но продолжающейся на Украине войне... Однако такая антифашистская мобилизация возможна лишь в этот, в единственный этот день. Все остальные дни в году - царствует ОУН. И "свое отдельное украинское измерение", о котором сегодня заявил Порошенко, это ущербное буржуазно-националистическое измерение Великой Отечественной будет медленно, планомерно вытеснять "измерение", которое было единым для всех Советских социалистических республик, победивших нацизм в 1945-м. 

Впрочем, в состоянии точно такой же законодательно-полицейской войны с собственным - вот этим же, кстати, из "Бессмертного полка" советским народом, - находится и путинская власть. Формула "победил не Сталин, победил народ" (впервые высказанная самим Сталиным, кстати), о которой сравнительно недавно говорил господин Медведев - это и есть формула того переписывания Истории, которым занимались все кремлёвские постсоветские главнокомандующие, начиная с Ельцина. Он самочинно, без какого-либо обсуждения данного вопроса в "демократическом" обществе, выкорчевал и выслал памятник Ленину из Кремля в Горки Ленинские. Медведев, уж коль скоро именно его мы упомянули выше как десталинизатора Великой Отечественной, на этом поприще сделал не так мало, как кажется: именно в годы его правления был продавлен закон о реституции, по которому теперь РПЦ претендует на помещения, изъятые у неё в пользу нужд советского народа в годы "сталинской диктатуры".

Ну, а при Путине - вообще вал регрессных событий. К нынешнему 9 мая Путин "вышел" не просто с иконкой Николая, как Поклонская год назад, он уж не стал мелочиться - "возродил" крест на своей, кремлёвской территории (ну в точности, как Ельцин выкорчёвывал памятник Ленину) - крестик памяти убиенного эсерами московского губернатора. Воспитывает Национальный Лидер "российскую нацию" - ну, в точности, как ОУН сегодня советских патриотов пыталсь воспитывать бейсбольными битами! А в кремлёвском пантеоне славы, конечно же, не найдётся места одновременно и памятнику Ленину, совершенно незаконно демонтированному, и крестику великого князя Сергея Александровича, командовавшего расстрелами восставших рабочих и московской интеллигенции в 1905-м, крестику, который был демонтирован при активном весёлом участии Владимира Ильича на первый же Первомай после Великого Октября. 

Но, если на секунду забыть, что подобными действиями - декоммунизацией и в Кремле и на Украине, - оскверняется память тех, кто завоёвывал для всех братских народов СССР не нынешнее будущее, то троллинг сепаратистов (а Путин и Порошенко, безусловно, сепаратисты, ибо возглавляют незаконные для нас, граждан СССР, государственные образования - для нас это всё самопровозглашённые республики, что РФ, что Украина, в отличие от РСФСР и УССР) выглядит убого и бессильно в сравнении с "Бессмертным полком", к которому Путин-то традиционно прислоняется. Но как бы не обжёг свой триколоришко о подлинный флаг победы коммунистов! Да, в этот день триколор, который несут по Красной площади ПЕРЕД знаменем Победы, перед красным флагом, не просто родственным государственному флагу СССР, а его прямым предком - боль в сердцах ощущает весь советский народ, который живёт не только в пределах условной РФ.

Но тем дороже, что если на Красной площади нет у нас сил пока убрать с глаз долой власовский позор, то на Украине, такой же родной нам, как все 15 республик единой Родины нашей - там товарищи, не боясь местных власовцев-бандеровцев, выходят с цветами красными и портретами героической родни, словно с флагами - и с запрещёнными флагами тоже, кстати.

Мы любим вас, братья и сёстры! Мы сегодня и каждый день этой отнюдь не успокоенной Постэпохи ощущаем, что кровь у нас с вами одна, рабоче-крестьянская, и верим, что день битвы за возрождение той родины, что и победила фашизм - а это не одна Россия и врать тут мы не дадим нынешним нашим крестящимся властителям! - настанет. И над Кремлём наше поколение поднимет красный флаг, пусть и придётся на него растратить всю свою наличную кровь.

Даю подборку фотографий, тронувших сегодня до глубины наших, иссушенных капитализмом-сепаратизмом душ.

Киев

 

Сегодня

Venceremos!

 

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Трагедия, что уж там ерничать.. написал 09.05.2017 20:33
Таки трагедия. Важный день для СБУ . Всех кого нужно взяли "на карандаш".
Ну и заметно , что запутинцев радикально поубавилось. Почти нет. Старики не всчет. Да и стариков минимум. В основном экзальтированные тетки под 60 . Фиги мусорам раздавали.
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(без названия)
Как класно было во Львове написал 09.05.2017 20:27
Город вновь показал пример зрелого гражданского общества.
Верераны ВОВ в полном спокойствии шли к памятникам , возлагали цветы. Им помогали волонтеры. Кому трудно подвозили на автомобилях. То есть все по настоящему. И ни каких провокаторов ради картинки для рос сми.
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(без названия)
С Днем Победы написал 09.05.2017 20:04

Digital Native
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(без названия)
стоик767 написал 09.05.2017 19:47
Нападали сионисты-тараканы?
с 1917 года Эти насекомые убивают славян?
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