9 мая - день, который разделил страну

Одни с упорством доказывают, что для них этот день является праздником, ведь траурный день, это – начало войны. А победа может быть ознаменована только ликованием. Другие утверждают, что современная трактовка с показными шествиями и «ряжеными», участвующими в шествии «Бессмертный полк», это – насмешка над памятью павших и над здравым смыслом.

Многие уже высказались по данному поводу, поэтому не стану упоминать количество павших и раненных, как и не стану напоминать, что о ветеранах: войны, труда и просто пенсионерах, необходимо помнить ежедневно и ежечасно, обустраивая им достойную жизнь, а не кидать, точно крошки со стола нищенскую пенсию и очередное невыполнимое обещание переселить из ветхого барака на старости лет.

Расскажу конкретный случай, с которым сам столкнулся.

Еще вчера многие автомобили были украшены надписью «Обама чмо». Выглядело это глупо и непривлекательно, многое говоря об умственном потенциале автовладельца. Однако в преддверии праздника появились новые надписи, в числе которых значилась и такая: «на Берлин, за немками».

Что сие обозначает, мне было не вполне понятно, а потому я разговорился с одним из водителей, у которого была именно такая надпись на стекле его «железного коня».

В ответ я услышал стандартный набор фраз, дескать: «деды воевали», «можем повторить», «на Берлин» и, конечно же, «Гитлер капут».

И все же я попытался понять, что этот человек, ну, раз уж он приклеил подобный стикер, будет делать с захваченными немками?

- Как, что? – осклабился он. – Знамо дело…

Пояснение не внесло ясности, и я переспросил – насиловать?

Лицо человека измелилось, и он стал торопливо открывать дверцу автомобиля.

Понимая, что он, сейчас, уедет, я постарался прояснить ситуацию.

А понимает ли он, что у этой немки, живущей в современном Берлине, могут быть дети? Старики родители? В конце концов – муж, который бросится защищать свою супругу?

Что будет делать этот горе-водитель? Убьет всю семью? Изнасилует мать на глазах детей?

Лицо водителя покраснело от негодования и он, громко хлопнув дверью, обозвал меня фашистом (!) и послал в известном направлении, добавив, что я ни …чего не понимаю, в том числе и саму суть праздника!

Любопытен тот факт, что именно я, задавший неудобные вопросы, оказался фашистом. А человек, осознанно приклеивший пошлую надпись и не отвечающий за свои слова и поступки, среди себе подобных автолюбителей считается эдаким героем.

Он: «может повторить», поехать «на Берлин за немками» и пригрозить из своей Тмутаракани немцам, погрозив им кулаком.

Самое жуткое в этом, что всю эту вакханалию, всю военщину, насаждаемую телевидением, газетами и повседневностью, видят дети, которых с малых лет одевают в военную форму.

Жутко представить, что в России подрастает поколение, которое во фразе: «на Берлин, за немками», ничего позорного не увидит.