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Московский листок

9 мая - день, который разделил страну

Опубликовано 10.05.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 11

победа война 9 мая
9 мая - день, который разделил страну

Одни с упорством доказывают, что для них этот день является праздником, ведь траурный день, это – начало войны. А победа может быть ознаменована только ликованием. Другие утверждают, что современная трактовка с показными шествиями и «ряжеными», участвующими в шествии «Бессмертный полк», это – насмешка над памятью павших и над здравым смыслом.

Многие уже высказались по данному поводу, поэтому не стану упоминать количество павших и раненных, как и не стану напоминать, что о ветеранах: войны, труда и просто пенсионерах, необходимо помнить ежедневно и ежечасно, обустраивая им достойную жизнь, а не кидать, точно крошки со стола нищенскую пенсию и очередное невыполнимое обещание переселить из ветхого барака на старости лет.

Расскажу конкретный случай, с которым сам столкнулся.

Еще вчера многие автомобили были украшены надписью «Обама чмо». Выглядело это глупо и непривлекательно, многое говоря об умственном потенциале автовладельца. Однако в преддверии праздника появились новые надписи, в числе которых значилась и такая: «на Берлин, за немками».

Что сие обозначает, мне было не вполне понятно, а потому я разговорился с одним из водителей, у которого была именно такая надпись на стекле его «железного коня».

В ответ я услышал стандартный набор фраз, дескать: «деды воевали», «можем повторить», «на Берлин» и, конечно же, «Гитлер капут».

И все же я попытался понять, что этот человек, ну, раз уж он приклеил подобный стикер, будет делать с захваченными немками?

- Как, что? – осклабился он. – Знамо дело…

Пояснение не внесло ясности, и я переспросил – насиловать?

Лицо человека измелилось, и он стал торопливо открывать дверцу автомобиля.

Понимая, что он, сейчас, уедет, я постарался прояснить ситуацию.

А понимает ли он, что у этой немки, живущей в современном Берлине, могут быть дети? Старики родители? В конце концов – муж, который бросится защищать свою супругу?

Что будет делать этот горе-водитель? Убьет всю семью? Изнасилует мать на глазах детей?

Лицо водителя покраснело от негодования и он, громко хлопнув дверью, обозвал меня фашистом (!) и послал в известном направлении, добавив, что я ни …чего не понимаю, в том числе и саму суть праздника!

Любопытен тот факт, что именно я, задавший неудобные вопросы, оказался фашистом. А человек, осознанно приклеивший пошлую надпись и не отвечающий за свои слова и поступки, среди себе подобных автолюбителей считается эдаким героем.

Он: «может повторить», поехать «на Берлин за немками» и пригрозить из своей Тмутаракани немцам, погрозив им кулаком.

Самое жуткое в этом, что всю эту вакханалию, всю военщину, насаждаемую телевидением, газетами и повседневностью, видят дети, которых с малых лет одевают в военную форму.

Жутко представить, что в России подрастает поколение, которое во фразе: «на Берлин, за немками», ничего позорного не увидит.



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Всего комментариев к статье: 11
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а
когда написал 10.05.2017 10:09
день справедливости?
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(без названия)
Я тоже за Андрееча написал 10.05.2017 10:04
Молодец мужик! Нас Великий Путин поведет в бой на Берлин за немками! Слава Великому Коммунисту Владимиру Путину! Слава Великому КГБ и ФСБ! Слава нашей Российской Армии! Слава Великому Полководцу Шойгу! На Рейхстаг! На Берлин! За Путина! За Родину! За немками, вперед к Победе Коммунизма!
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9 МАЯ - стал днем единства народа и власти
Гаденыш написал 10.05.2017 10:03
Разрешены шествия . Пресса захлебывается в восторге, подсчитывая количество пришедших. Казнокрады и народ ликуют в едином патриотическом порыве. И одинокий президент Молдавии поздравляет всех с праздником. Наш призывает не забывать уроки и т.д. А завтра все на работу- кто пахать, кто воровать.
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Истинное рыло либерализма
Ытак написал 10.05.2017 09:45
Самое жуткое в этом, что всю эту вакханалию, всю военщину, насаждаемую телевидением, газетами и повседневностью, видят дети, которых с малых лет одевают в военную форму.
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Помнится, в советское время либералы обвиняли власть, партию в излишнем военизированном воспитании детей, молодежь. Даже детскую игру "Зарница" приписали к этому. Ну, вот либералы у власти. И что мы видим? Во сто крат превзошли. И так во всем. Одурачили народ, пришли к власти. Помнится борьба с привилегиями, а нынче у чиновников и депутатов их выше крыши.
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(без названия)
Зигмунд Ф написал 10.05.2017 09:29
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(без названия)
......... . . написал 10.05.2017 09:19
но надписи на машинах действительно идиотские. тот же обама - делал что мог для своей страны, ничего не украл, провел честные выборы.
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(без названия)
Всемимхерр написал 10.05.2017 09:17
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 10.05.2017 09:17
Путинские казенные и реестровые поцтриоты говорят, что по цветовой гамме Гвардейская лента совпадает с лентой сказочного персонажа "Георгия", а значит - по их мнению - это якобы одно и то же.
.
Тогда я у них спросил: по цветовой гамме флаг Голландии, Словении и власовская тряпка полностью совпадают, а значит, они якобы есть одно и то же?
.
Когда я им рассказал о количестве и конфигурации полос на Гвардейской ленте и на ленточке сказочного персонажа "Георгия", которой чествовали белобандитов и власовцев, то они начали меня убеждать, что типа не важно количество полос и их расположение...
.
Ну, что скажешь идиотам? Видимо путинские поцтриоты по этому же самому принципу, не принимая во внимание того, сколько полосок и их конфигурацию на пиндосской тряпке и на власовской, путают и бюджеты наших стран, а потому, за счет разорения оккупированной РСФСР, триллионы наших рублей уходят на субсидирование бюджетного дефицита США?
.
При этом, с упрямством достойным лучшего применения, они с пеной у рта пытаются хоть кого-нибудь, кроме себя самих, убедить, что нет никакой разницы между Гвардейской лентой и ленточкой сказочного персонажа "Георгия"... но по всему видно, что они и сами в эту лабуду совсем не верят, а потому впадают в истерику, хамят, бьются в припадках... Сами себя выдают. Оно если бы не было никакой разницы, то зачем же им закатывать такие неописуемые истерики?
.
Им просто деваться некуда, потому что будь оно так, то зачем бы власовцам навязывать в качестве символа Победы Советского народа над фашизмом ту ленточку, которой чествовали коллаборационистов Антанты и власовцев? Напомню, что их духовные последователи в нашей стране совершили государственный переворот, узурпировали власть, разоряют нашу страну, мародерствуют и уничтожают геноцидом миллионы граждан оккупированной РСФСР/СССР.
.
Ну, а теперь малость о поддержке малого, среднего и крупного бизнеса на Победе Советского народа над фашизмом...
.
Ленты орденских планок, Гвардейская или та же "Георгиевская", согласно статутов наград, были предназначены отнюдь не для украшения малограмотных дебилов поЦтриотического толка... но сегодня ленты продаются местами именно имитаторы Гвардейских лент, местами так называемые ленточки сказочного персонажа "Георгия"... продаются они миллионами, причем навязываются школам, другим учебным заведениям, предприятиям... При реализации этого проекта власовцев, примазывающихся к Победе Советского народа над фашизмом, извлекаются миллионные прибыли, соизмеримые с прибылью от торговли церковными свечками, которые никому даже от геморроя не помогают... А тем временем, сегодня в оккупированной РСФСР тысячи Ветеранов войны не имеют собственного, благоустроенного жилья. Вот это картина маслом: воровская шваль пиарится на чужой Победе и набивает себе карманы, сами Ветераны в старости лет не имеют даже жилья...
.
Регулярно в канун Дня Победы, уже 18 лет Путин с друзьями, сливший своим западным хозяевам все завоевания Советского народа, проводя различные публичные оргии или телевизионные посиделки, произносит мантры, магические заклинания, камлает, чтобы у Ветеранов появились квартиры... ничего не помогает. У друзей Путина появляются поместья, зАмки, дворцы, лапсердакохранидища, самолеты, яхты, футбольные клубы, лакированные балалайки Страдивари и прочее, а у Ветеранов квартиры не появляются. Никак сей процесс не заладился. То ли шаман пьян, то ли обкурен, то ли он вообще самозванец... но квартиры у Ветеранов не появляется... количество нуждающихся в жилье Ветеранов, конечно же, со временем сокращается, но это уже сугубо только путем "естественной убыли" Ветеранов, а вот квартиры ни естественным, ни противоестественным путем у них не появляются.
.
Однако: нет добра без худа
.
Ну что взять с продажных и тупых ЦРУшно-госдеповских сосок Путина? Спасибо "георгиевской ленточке", потому что ранее чтобы определить идиота, надо было с ним пообщаться, а теперь они себя обозначают этими ленточками:
.
http://i68.tinypic.com/jqqs5v.jpg
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 10.05.2017 09:16
PS. Те, кто в День чужой Победы любит красоваться с ленточками и чужими портретами, бойко рапортует штампами о том, что помнит, любит, гордится и не забудет... может у вас найдется какая-нибудь свободная квартирка для Ветерана "незабвенной" вами войны?
.
http://i68.tinypic.com/1252uk5.jpg
http://i63.tinypic.com/ac4k7n.jpg
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Или коммунизм или фашизм
Sergo написал 10.05.2017 09:13
Всего два варианта исторического развития имеется сейчас - фашизм и коммунизм. Фашизм может выглядеть вполне благообразным, либеральным лишь пока наворованным капиталам и их обладателям ничего не угрожает. Но при малейшей угрозе им, капитализм быстро натягивает жандармский мундир и гостеприимно открывает двери тюрем и лагерей, для ликвидации всяких рисков жирующим господам.
Демократия - самая демократичная форма фашизма, использующая демагогию, ложь и тотальное информационное насилие в целях защиты "священного и неприкосновенного права частной собственности". В режиме демократии буржуазия использует самые изощренные технологии оболванивания "электората", обеспечивающие нужный электоральный результат. Если происходит сбой и народ вдруг "проголосует" не так как нужно, то в ход идут танки и отряды наемников, как было в Чили в 1973 или в ельцинской Москве 1993 года.
Так что, или ликвидация самого института частной собственности, равенство в труде, равенство в плате, или наличие частной собственности и всех порождаемых этим проблем - неэффективность экономики, чудовищное неравенство, классовая борьба, насилие и ложь. И это справедливо, ибо:
ПРЕЗРЕВШИЕ РАВЕНСТВО ОБРЕЧЕНЫ НА РАБСТВО.
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(без названия)
......... . . написал 10.05.2017 09:12
автор еще бы к сантаклаусу докопался. БП это аналог крестного хода. а парад дает +100 к легитимности. и т.п.
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