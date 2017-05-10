Первое банкротство на орбите планируется в 2024 году

Представители NASA объявили о планах по сокращению финансирования программ Международной космической станции (МКС) ради программу по подготовке пилотируемого полета к Марсу. "Мы рассчитываем финансировать станцию до 2024 года, а затем начнем направлять средства на подготовку полета человека на Марс", — заявила главный научный сотрудник космического агентства Эллен Стофен.

По словам Стофен, прекращение финансирования со стороны США может означать конец МКС. Возможно, она будет затоплена в удаленном районе Тихого океана, на так называемом "Кладбище космических кораблей", где в 2001 году была "похоронена" российская станция "Мир".

- Надо понимать, что вполне рабочая, жизнеспособная космическая станция будет затоплена по причине финансовой экономии? - заинтересовался главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ну так вроде бы она называется "международной". Но всех остальных не спрашивают? Прямо какая-то орбитальная программа реновации, только вместо пятиэтажки - МКС. Кстати, США еще и ООН финансируют. Рано или поздно станет жалко денюжек - и "затопят" Организацию объединенных наций?