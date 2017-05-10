В России возродят "налог на яйца"

Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей». Документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность.

В общем, хорошая и правильная инициатива - во многих странах, страдающих от снижения рождаемости, существуют программы поддержки материнства и детства, дающие весьма существенную государственную поддержку родителям.

У нас пока что рожать и воспитывать детей не просто дорого, но целому слою малоимущих граждан не по карману. В итоге уже рожденных детей часто изымают из семей "с пустым холодильником". Увы, Россия очень богатая страна, но подавляющее большинство ее населения вопиюще бедны!

По идее этот дисбаланс надо решать при помощи более равномерного (не пишу "справедливого") распределения национального богатства - у нас 2-3 процента населения из "верхнего слоя" получают более 90 процентов национального богатства, а остальные - сосут что придется. Вот здесь источник многих бед, в том числе и нищеты подавляющего большинства российских родителей.

Но Юрий Крупнов предлагает налог на бездетность или малодетность, то есть забрать у одних нищих и передать другим. Это логично, с одной стороны, поскольку адресуется-то он к Путину, а они и сидит на вершине несправедливого распределения, и ждать, что он и его социальная база вдруг откажутся от своих запредельных доходов, по меньшей мере наивно. Так что надо предлагать то, что Путин станет хотя бы рассматривать...

С другой стороны, если вспомнить налог на бездетность в СССР, который мы называли "налогом на яйца", то ведь налоговая система в Союзе была очень простой и необременительной - по сути, 13 процентов подоходного налога (при зарплате ниже средней размер налога еще и снижался) и собственно налог на бездетность в 7 процентов. Больше мы и не платили ничего. Ну а поскольку легальная зарплата и была основным источником дохода всех граждан, от уборщицы до генерального секретаря, собранных денег вполне хватало на приличную помощь многодетным.

А сейчас вы снимете с человека, который едва-едва сам сводит концы с концами, какие-то дополнительные деньги - там самым его вы абсолютно точно лишите даже гипотетической надежды завести ребенка, а в казну получите сущие гроши!

Вообще налоговая система в "поднимающейся с колен" столь сложна и абсурдна, что любой новый налог приведет только к уходу от него. Люди и так задавлены налогами по самое не могу. Часто самостоятельная экономическая деятельность просто невозможна, если платить все положенные налоги - ее и нет, этой деятельности. Теперь же только что введены новые налоги на недвижимость, которые делают обладание собственностью в России настолько обременительной, что люди уже отказываются от своего имущества! Люди не могут содержать собственную крышу над головой, а вы им предалагете еще и содержать чужих детей? Они, может, и рады были, да не с чего! Россияне задавлены налогами, запуганы налоговыми и прочими органами - им уже не до размножения.

К тому же есть в этом и некий элемент абсурда. До недавнего времени с нас брали налоги за то, что у нас есть. А теперь будут брать за то, чего нету?

Тут простор для фантазии "бешеного принтера" просто колоссальный. Например, если возможен налог на бездетность, то почему не брать налог на сироство? Ну вот нет у вас престарелых родителей, за которыми нужно ухаживать - платите налог, из которого будет увеличен пенсионный фонд. Или положена новая плиточка в центре столицы.

Или налог на отсутствие работы - ведомство вице-премьера Голодец давно точит зубы на "самозанятых". Нет работы - плати. С чего платить, если нет легального дохода? А продавай почку и плати! Кстати, можно органы самозанятых, пригодные для трансплантации, брать в залог под получение ссуды на уплату налогов.

Не, фантазии есть где разгуляться... Например, ввести натуральный налог - семьям, где только один ребенок, вменить общественную нагрузку в виде суррогатного материнства. Родила ребенка себе - роди еще одного для государства. Рожденных таким образом детей можно использовать потом для зарубежного усыновления, а деньги попилить пустить на плиточку для столицы. Ну или стадион построить. Возвести 25-ю резиденцию для президента. Ну много полезного можно сделать...

Главное проявить достаточную фантазию.