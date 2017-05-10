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Московский листок

Две трети россиян не верят налоговым декларациям чиновников и депутатов

Опубликовано 10.05.2017 в разделе комментариев 0

Две трети россиян не верят налоговым декларациям чиновников и депутатов

Подавляющее большинство россиян (61%) считают, что чиновники и депутаты указывают в своих декларациях лишь малую часть своих доходов. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на апрельское исследование "Левада-Центра", опрошенные считают, что чиновники записывают имущество на родственников и выводят за границу.

50% наших сограждан считают, что уровень жизни чиновников "не соответствует заявленным доходам". Еще 26% респондентов назвали причиной своего недоверия декларациям публикуемые в СМИ материалы о коррупционных делах чиновников и хищении казенных средств. 21% считают, что руководство защищает чиновников от попыток антикоррупционных расследований.

Лишь 8% россиян уверены, что в их декларациях отражены все. Еще 12% полагают, что там указана их большая часть.

По словам замдиректора "Левада-центра" Алексея Гражданкина, подобные показатели принципиально не меняются на протяжении последних лет. "Большая часть населения страны живет с устойчивым убеждением, что идущие во власть люди руководствуются личными мотивами, а не государственными интересами", - сказал Гражданкин.

Опрос проводился 21-24 апреля. Его участниками стали 1600 человек из 137 населенных пунктов России, расположенных в 48 регионах.

 



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