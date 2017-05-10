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Московский листок

В России самые дешевые лекарства могут подорожать на 15%

Опубликовано 10.05.2017 в разделе комментариев 3

В России самые дешевые лекарства могут подорожать на 15%

Правительство рассматривает вопрос о новом порядке формирования цен на жизненно необходимые и важные лекарства. Как сообщает газета "Известия", речь идет о лекарствах стоимостью ниже 50 рублей.

По данным издания, вопрос прорабатывают Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба. Новый порядок ценообразования может быть применен с 1 января 2018 года. Эксперты считают, что цены в результате могут подняться на 15%.

Разработчики проекта считают, что такая мера позволит не допустить исчезновения таких препаратов с рынка. "Производители прежде жаловались, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих лекарств из-за жесткого регулирования: повысить цену больше, чем на уровень инфляции, сегодняшние правила не позволяют, а производство тем временем дорожает сильнее", - пишет издание.

В феврале прошлого года ФАС сообщала, что 197 препаратов из списка ЖНВЛП стоимостью до 50 рублей уже сняли с производства.

В Минздраве изданию рассказали, что идея референтного ценообразования на лекарственные препараты является межведомственной инициативой и неоднократно обсуждалась на совместных совещаниях.

В ФАС подтвердили, что занимаются вопросом ценообразования на лекарства.

"Есть поручение правительства на эту тему — пересмотреть систему оптовых и розничных надбавок на лекарства. Мы с ним работаем, думаем над тем, как это сделать, как уйти от процентных надбавок. Потому что именно они делают продажу дешевых лекарств невыгодной", - пояснила изданию начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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197 препаратов сняты с производства
Ытак написал 10.05.2017 11:55
Ну, а как же рынок? Он же все должен регулировать, как нас уверяют либерасты. А пока мы видим только как рыночная экономика отрегулировала ограбление простого народа, разграбление страны и пополнение кормушки для ворья.
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(без названия)
страшно написал 10.05.2017 11:21
Болеть теперь не возможно. Кудрин там,что-то про сокращение пенсионеров в стране говорил. Вот нехватка лекарст, их сомнительное качество - сделает свое дело. Пенсионеры и прочие слабые и хворые будут сокращаться как и мечтают наши правители.
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(без названия)
Я тоже за Андрееча написал 10.05.2017 11:11
И правильно, надо поднимать цены, а излишки денег пускать на Государственные нужды! Путин знает что делает! Путин поднимет цены и налоги и спасет наш российский народ от гнилого запада!
Путин борется с коррупцией и будет мочить несогласных террористов!
А вы что хотите как на Украине?
Слава Путину! Слава Партии! Вперед к Победе Коммунизма!
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