Правление "Роснефти" выплатило себе 1,5 млрд рублей премий в 2017 году

Члены правления "Роснефти" за I квартал текущего года получили 1,5 млрд рублей премий, говорится в отчете компании по РСБУ. Как сообщает газета "Ведомости", это больше половины премий за весь 2016 год и в 100 раз больше, чем выплаты за I квартал 2016 г. Представитель нефтяной компании пояснил изданию, что размер вознаграждения членов правления в I квартале увеличился в связи с выплатой премии за сделку по приватизации «Башнефти» и продажу 19,5% «Роснефти».

Сколько топ-менеджеров получили премии и есть ли среди них глава «Роснефти» Игорь Сечин, собеседник издания не сказал.

По данным издания, бонусы топ-менеджерам как правило, не выплачиваются по итогам крупных сделок. Это подтвердил управляющий компанией GL Asset Management Сергей Вахрамеев. По его словам, при выплате премий после продаж активов можно усмотреть конфликт интересов. Вахрамеев считает, что вознаграждение лучше привязывать к стоимости акций.

Отметим, что в 2016 году 10 членов правления "Роснефти" получили совокупный доход в размере 3,7 млрд рублей. В течение года выплачены премии в размере более 2 млрд руб., в том числе премия по итогам работы в 2015 году и премии за успешную реализацию крупных проектов.

За участие в работе правления компании за 12 месяцев 2016 года выплачено вознаграждение в размере 113,2 млн руб. Совокупная заработная плата членов коллегиального органа составила 572,3 млн руб., выплаты за время нахождения в командировках и иные виды вознаграждений - более 1 млрд руб. Вознаграждение за участие в работе совета директоров в 2016 году составило 149,9 млн руб.