Путин одобрил новую Стратегию развития информационного общества в РФ

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, необходимо обеспечить использование российских средств шифрования при электронном взаимодействии федеральных органов власти, заменить импортное оборудование, программное обеспечение и электронную компонентную базу российскими аналогами, а также обеспечить комплексную защиту информационной инфраструктуры РФ, в том числе с использованием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы.
До 1 октября правительство должно утвердить окончательный перечень пунктов стратегии, а также план ее реализации.
Как следует из положений стратегии, необходимо "создать условия для популяризации русской культуры и науки за рубежом, в том числе для противодействия попыткам искажения и фальсификации исторических и других фактов". Также, согласно документу, необходимо "совершенствовать механизмы законодательного регулирования деятельности средств массовой информации".
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Кот написал 10.05.2017 13:12
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И, тем не менее, формально он остается президентом. Им это до поры до времени выгодно. Что произойдет, когда они решат прикрыть эту лавочку, прихлопнуть Путина? Они не знают и сами наверняка. Их терзают сомнения на сей счет. Как сделать так, чтобы и овцы были целы и волки сыты? Можно ли уладить все, не вынося сор из избы? Чем больше они тянут с решением этого вопроса, тем острее становится ситуация. Будут откладывать и дальше, результат для них может оказаться противоположенным. Они рискуют проиграть. Мы можем обойтись и без них.