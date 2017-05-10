Путин одобрил новую Стратегию развития информационного общества в РФ

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, необходимо обеспечить использование российских средств шифрования при электронном взаимодействии федеральных органов власти, заменить импортное оборудование, программное обеспечение и электронную компонентную базу российскими аналогами, а также обеспечить комплексную защиту информационной инфраструктуры РФ, в том числе с использованием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы.

До 1 октября правительство должно утвердить окончательный перечень пунктов стратегии, а также план ее реализации.

Как следует из положений стратегии, необходимо "создать условия для популяризации русской культуры и науки за рубежом, в том числе для противодействия попыткам искажения и фальсификации исторических и других фактов". Также, согласно документу, необходимо "совершенствовать механизмы законодательного регулирования деятельности средств массовой информации".