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Московский листок

Путин одобрил новую Стратегию развития информационного общества в РФ

Опубликовано 10.05.2017 в разделе комментариев 1

Путин одобрил новую Стратегию развития информационного общества в РФ

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, необходимо обеспечить использование российских средств шифрования при электронном взаимодействии федеральных органов власти, заменить импортное оборудование, программное обеспечение и электронную компонентную базу российскими аналогами, а также обеспечить комплексную защиту информационной инфраструктуры РФ, в том числе с использованием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы.

До 1 октября правительство должно утвердить окончательный перечень пунктов стратегии, а также план ее реализации.

Как следует из положений стратегии, необходимо "создать условия для популяризации русской культуры и науки за рубежом, в том числе для противодействия попыткам искажения и фальсификации исторических и других фактов". Также, согласно документу, необходимо "совершенствовать механизмы законодательного регулирования деятельности средств массовой информации".

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Только видимость согласия между ними
Кот написал 10.05.2017 13:12
Обман может вскрыться совершенно неожиданно. Все думают, что Путин всесилен и способен по мановению руки вершить судьбы всех и вся. На самом деле, это заблуждение, которое укоренилось в умах. Граждане настроены совсем не критично. Все обстоит сейчас с точностью до наоборот. Ему дают готовые указы, которые уже проштампованы в Думе и Совете Федерации, и, хочет он того или нет, а должен поставить под ними свою подпись. Таковы правила игры на данный момент. Если он вдруг заартачится, то его лишают чего-то значимого для него. Он балансирует на тонкой дощечке и готов упасть. "Идет бычок, качается, Вздыхает на ходу: - Ох, доска кончается, Сейчас я упаду!". Все последние назначения, скажем, в его администрации были произведены не по воле Путина, а вопреки ей.
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И, тем не менее, формально он остается президентом. Им это до поры до времени выгодно. Что произойдет, когда они решат прикрыть эту лавочку, прихлопнуть Путина? Они не знают и сами наверняка. Их терзают сомнения на сей счет. Как сделать так, чтобы и овцы были целы и волки сыты? Можно ли уладить все, не вынося сор из избы? Чем больше они тянут с решением этого вопроса, тем острее становится ситуация. Будут откладывать и дальше, результат для них может оказаться противоположенным. Они рискуют проиграть. Мы можем обойтись и без них.
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