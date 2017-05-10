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Московский листок

В России ограничат проведение митингов на время ЧМ-2018 и Кубка конфедераций

Опубликовано 10.05.2017 в разделе комментариев 1

В России ограничат проведение митингов на время ЧМ-2018 и Кубка конфедераций

Президент России Владимир Путин подписал указ устанавливающий особые меры безопасности во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"Ввести на территория субъектов РФ в предела которых расположены объекты инфраструктуры предназначенные для проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года , а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года", - говорится в указе.

Согласно документу, все публичные мероприятия, в том числе митинги, демонстрации и шествия, запланированные в городах, где проводятся спортивные соревнования, будут проходить только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ. Таким образом ограничивается стандартный порядок проведения публичных мероприятий, которые по закону возможны в любом месте с 7 утра до 22 вечера.

Кроме того, своим указом Путин поручил остановить в городах проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 на время соревнований опасные производства.

Также указом вводится запрет въезда автобусов с 1 июня по 17 июля 2018 года на территорию Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Петербурга, Сочи, и с 1 июня по 30 июня 2018 год — на территорию Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска.

Исключение здесь составляют автобусы, которые осуществляют регулярные перевозки по муниципальным, межмуниципальным маршрутам и смежным межрегиональным маршрутам, также автобусы, оборудованные системой "Эра-Глонасс" и имеющие соответствующее разрешение от МВД. Также вводятся временные ограничения движения, возможные маршруты объезда, о которых водителей будут информировать заранее.

Кроме того, в городах, которые примут матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018, вводится особый порядок временной регистрации. Прибывающие должны будут встать на учет в течение трех дней (обычно — 90 дней).

 



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Всего комментариев к статье: 1
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И что..
Szanya написал 10.05.2017 12:54
Ой, сколько было уже указов противоречащих Конституции, одним меньше - одним больше, ответ-то Гаранту все-равно держать придется, только вот как упирается, ответ держать-то никак не хочется, экономика с КрымНашем иссыхает, а ее еще и добивают футбольные мегапроекты в угоду партнеров по бизнесу.
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