Депутат Госдумы погиб на отдыхе в Израиле

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк погиб на отдыхе в Израиле, сообщает Znak.com со ссылкой на источники в партии. По их словам, трагедия произошла еще в субботу, 6 мая. Обстоятельства смерти не ясны.
Израильский портал IOL сообщал со ссылкой на фельдшера прибывшего на место происшествия о том, что «мужчина лежал без сознания на пляже без пульса и не дышал». «Спасатели пытались реанимировать его. После долгих усилий, пришлось констатировать смерть», - отметила фельдшер.
В фракции ЛДПР агентству Интерфакс подтвердили факт смерти 68-летнего депутата. "Да, это так. Сожалеем и выражаем соболезнования родным и близким нашего коллеги", - сказал вице-спикер Госдумы от фракции Игорь Лебедев. По его словам, Тарасюк с 1 по 14 мая, как и все депутаты Госдумы находился в отпуске.
Василий Тарасюк избирался в Госдуму четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, говорится на официальном сайте партии. В действующем созыве нижней палаты парламента он занимал пост первого зампреда комитета по природным ресурсам.
|
|
.......... написал 10.05.2017 14:16
CHIPOLINO написал 10.05.2017 14:14
А говорят в Мертвом море нельзя утонуть написал 10.05.2017 13:42
Было бы неплохо наложить на чиновников заклятие - кто не в Крым , тот умрет.
А если серьезно россияне лохи. Ими понукают разные чмошники , а они и не спорят. И не хотят ни на какие золотые пляжи планеты. Им и мухосрансках под боярышник неплохо живется.
бивис написал 10.05.2017 13:27