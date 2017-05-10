Депутат Госдумы погиб на отдыхе в Израиле

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк погиб на отдыхе в Израиле, сообщает Znak.com со ссылкой на источники в партии. По их словам, трагедия произошла еще в субботу, 6 мая. Обстоятельства смерти не ясны.

Израильский портал IOL сообщал со ссылкой на фельдшера прибывшего на место происшествия о том, что «мужчина лежал без сознания на пляже без пульса и не дышал». «Спасатели пытались реанимировать его. После долгих усилий, пришлось констатировать смерть», - отметила фельдшер.

В фракции ЛДПР агентству Интерфакс подтвердили факт смерти 68-летнего депутата. "Да, это так. Сожалеем и выражаем соболезнования родным и близким нашего коллеги", - сказал вице-спикер Госдумы от фракции Игорь Лебедев. По его словам, Тарасюк с 1 по 14 мая, как и все депутаты Госдумы находился в отпуске.

Василий Тарасюк избирался в Госдуму четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, говорится на официальном сайте партии. В действующем созыве нижней палаты парламента он занимал пост первого зампреда комитета по природным ресурсам.