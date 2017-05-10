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Московский листок

Депутат Госдумы погиб на отдыхе в Израиле

Опубликовано 10.05.2017 в разделе комментариев 4

Депутат Госдумы погиб на отдыхе в Израиле

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк погиб на отдыхе в Израиле, сообщает Znak.com со ссылкой на источники в партии. По их словам, трагедия произошла еще в субботу, 6 мая. Обстоятельства смерти не ясны.

Израильский портал IOL сообщал со ссылкой на фельдшера прибывшего на место происшествия о том, что «мужчина лежал без сознания на пляже без пульса и не дышал». «Спасатели пытались реанимировать его. После долгих усилий, пришлось констатировать смерть», - отметила фельдшер.

В фракции ЛДПР агентству Интерфакс подтвердили факт смерти 68-летнего депутата. "Да, это так. Сожалеем и выражаем соболезнования родным и близким нашего коллеги", - сказал вице-спикер Госдумы от фракции Игорь Лебедев. По его словам, Тарасюк с 1 по 14 мая, как и все депутаты Госдумы находился в отпуске.

Василий Тарасюк избирался в Госдуму четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, говорится на официальном сайте партии. В действующем созыве нижней палаты парламента он занимал пост первого зампреда комитета по природным ресурсам.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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ПАТРИОТИЧНЫЙ ПОСТУПОК
.......... написал 10.05.2017 14:16
ну...хоть ДОМА помер.не везти к гоям в москву.в лдпр много таких....))))
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(без названия)
CHIPOLINO написал 10.05.2017 14:14
А что, у этих дармоедов уже каникулы? Не рановато?
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(без названия)
А говорят в Мертвом море нельзя утонуть написал 10.05.2017 13:42
Тем более он друг Жириновского. А такое % не тонет.
Было бы неплохо наложить на чиновников заклятие - кто не в Крым , тот умрет.
А если серьезно россияне лохи. Ими понукают разные чмошники , а они и не спорят. И не хотят ни на какие золотые пляжи планеты. Им и мухосрансках под боярышник неплохо живется.
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почему не в любимом патриотичном Крыму?!
бивис написал 10.05.2017 13:27
а в стране - союзнике НАТО
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