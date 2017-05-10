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Московский листок

Жена главы Крыма Аксёнова увеличила свои доходы в 10 раз за год

Опубликовано 10.05.2017 в разделе комментариев 1

Жена главы Крыма Аксёнова увеличила свои доходы в 10 раз за год

Доход главы Крыма Сергея Аксенова в 2016 году составил порядка 2,6 млн рублей - это примерно на 86% выше предыдущего года (1,4 миллионов рублей), говорится в отчете, опубликованном на сайте Совета министров республики.

Ему принадлежит дом площадью 577,5 кв.м и земельный участок 607 кв.м. По сравнению с 2015 годом из его декларации выбыла квартира площадью 82 кв. м.

Супруга Сергея Аксенова Елена за 2016 год заработала почти в 13 раз больше мужа - 32,8 млн рублей (в 2015 году - 3,4 млн рублей). В собственности Аксеновой находятся три квартиры общей площадью 178,8 кв. м, шестью нежилыми помещениями общей площадью 565 кв.м, земельный участок в 961 кв. м. и автомобилем BMW 750 LI XDRIVE.

Ранее портал Крым.Реалии сообщал, что глава Крыма Аксенов пристроил на различные высокопоставленные госдолжности около 30 своих родственников и бизнес-партнеров.

Так, отец главы правительства Валерий Аксенов является депутатом Госсовета, где занимает должность заместителя главы комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Сестра супруги Аксёнова Евгения Добрыня в том же парламенте руководит комитетом по имущественным и земельным отношениям. Теща Сергея Аксёнова с 2014 года является членом общественной палаты Крыма. Тесть главы Крыма Александр Добрыня руководит крымским госучреждением "Экспертно-технический центр", а его свояк Андрей Дедюхин возглавляет департамент по рыболовству в Минсельхозе.

Кроме того, бывшие партнеры Аксёнова по фирме "Монолит-плюс" Михаил Шеремет Светлана Бабий стали депутатом Госдумы и советником главы Крыма.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 10.05.2017 14:39
Долой диктатуру богатых тварей!!!Даешь страну равных возможностей для всех и каждого!!!
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