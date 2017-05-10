ЧМ-2018 обойдется россиянам в 643 млрд рублей

Правительство РФ увеличило расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года на 4,7 млрд рублей - до 643,55 млрд рублей, следует из постановления, размещенного на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что на реализацию программы из федерального бюджета будет выделено 355 млрд 160,1 млн руб., из региональных бюджетов - 92 млрд 212,2 млн руб., юридическими лицами - 196 млрд 179,3 млн руб.

Это увеличение расходной части на подготовку к турниру стало вторым в 2017 году. В предыдущий раз бюджет был увеличен на 19 млрд руб. - до 638,8 млрд руб.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Кубок конфедераций состоится летом 2017 года — с 17 июня по 2 июля.