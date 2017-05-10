ЧМ-2018 обойдется россиянам в 643 млрд рублей

Правительство РФ увеличило расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года на 4,7 млрд рублей - до 643,55 млрд рублей, следует из постановления, размещенного на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что на реализацию программы из федерального бюджета будет выделено 355 млрд 160,1 млн руб., из региональных бюджетов - 92 млрд 212,2 млн руб., юридическими лицами - 196 млрд 179,3 млн руб.
Это увеличение расходной части на подготовку к турниру стало вторым в 2017 году. В предыдущий раз бюджет был увеличен на 19 млрд руб. - до 638,8 млрд руб.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Кубок конфедераций состоится летом 2017 года — с 17 июня по 2 июля.
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фыва-23 написал 10.05.2017 16:26
Народ этот чемпионат не заказывал. Пир во время чумы не нужен.
стоик769 написал 10.05.2017 16:06
2394 написал 10.05.2017 15:44
Лис написал 10.05.2017 15:22
Саид Углы написал 10.05.2017 15:20
Коммунист....1 написал 10.05.2017 15:06
Пусть уж лучше НАТО москау в хлам вместе с олигархарями!!!
С цветами встречу!!!)))