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Московский листок

ЧМ-2018 обойдется россиянам в 643 млрд рублей

Опубликовано 10.05.2017 в разделе комментариев 6

ЧМ-2018 обойдется россиянам в 643 млрд рублей

Правительство РФ увеличило расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года на 4,7 млрд рублей - до 643,55 млрд рублей, следует из постановления, размещенного на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что на реализацию программы из федерального бюджета будет выделено 355 млрд 160,1 млн руб., из региональных бюджетов - 92 млрд 212,2 млн руб., юридическими лицами - 196 млрд 179,3 млн руб.

Это увеличение расходной части на подготовку к турниру стало вторым в 2017 году. В предыдущий раз бюджет был увеличен на 19 млрд руб. - до 638,8 млрд руб.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Кубок конфедераций состоится летом 2017 года — с 17 июня по 2 июля.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
фыва-23 написал 10.05.2017 16:26
643,55 млрд. рублей на это дерьмо. Путиноиды захлебываются от долларов, не знают на что бы еще деньги спустить.
Народ этот чемпионат не заказывал. Пир во время чумы не нужен.
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(без названия)
стоик769 написал 10.05.2017 16:06
Ворам Сердюковым надо же на что-то жить?
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321098
2394 написал 10.05.2017 15:44
Долой ничтожного правителя и его крысиную камарилью!
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Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 10.05.2017 15:22
Сколько можно терпеть анти-народную власть изменников Советской Родины и ручных обезьянок Хозяев денег?Даешь обобществление всех выпускаемых денег!!!Деньги людям а не банкам!!!
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Позор плохим управленцам!
Саид Углы написал 10.05.2017 15:20
Эти 4 миллиарда нужно было бы выделить Таджыкестану! Организовать курсы для изучения руского езыка и углубленного знакомства с рускими девушками. Чемпинат мира, это просто Пирр вовремя чумы.
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(без названия)
Коммунист....1 написал 10.05.2017 15:06
Ненавижу путлеровский воровской фашистский режим!
Пусть уж лучше НАТО москау в хлам вместе с олигархарями!!!
С цветами встречу!!!)))
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