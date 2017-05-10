Во Львовской области юноша получил 2,5 года тюрьмы за пропаганду коммунизма

Суд Львовской области приговорил местного юношу к 2,5 годам тюрьмы, признав его виновным в пропаганде коммунистических идей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Суд назначил меру наказания в виде двух лет шести месяцев ограничения свободы с испытательным сроком в один год", - уточнили в прокуратуре.
Отмечается, что молодой человек за время разбирательства "признал свою вину и содействовал следствию".
По версии обвинения, молодой человек для распространения коммунистической идеи с мая 2015 года по апрель 2016 года публиковал в Facebook фотографии и другие материалы с символикой и лозунгами советского времени. Это в свою очередь попадает под запрет принятого после государственного переворота закона, который уравнял советский строй и нацистский режим Третьего рейха. Юноша осужден по статье "Изготовление, распространение тоталитарной символики и пропаганда тоталитарных режимов" Уголовного кодекса Украины.
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Э тО что ?! написал 10.05.2017 17:41
http://www.ukr.net/#news/details/lvov/54891615/
Совсем скоты охренели...