Во Львовской области юноша получил 2,5 года тюрьмы за пропаганду коммунизма

Суд Львовской области приговорил местного юношу к 2,5 годам тюрьмы, признав его виновным в пропаганде коммунистических идей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"Суд назначил меру наказания в виде двух лет шести месяцев ограничения свободы с испытательным сроком в один год", - уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что молодой человек за время разбирательства "признал свою вину и содействовал следствию".

По версии обвинения, молодой человек для распространения коммунистической идеи с мая 2015 года по апрель 2016 года публиковал в Facebook фотографии и другие материалы с символикой и лозунгами советского времени. Это в свою очередь попадает под запрет принятого после государственного переворота закона, который уравнял советский строй и нацистский режим Третьего рейха. Юноша осужден по статье "Изготовление, распространение тоталитарной символики и пропаганда тоталитарных режимов" Уголовного кодекса Украины.