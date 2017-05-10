Больше половины денег гособоронзаказа уходит в "обналичку"

Четверть всех банковских нарушений, выявленных Банком России в 2016 году, приходится на обналичивание денег государственного оборонного заказа, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на годовой отчет регулятора.

В документе отмечается, что в ходе проверки 27 банков ЦБ выявил операции, «не имеющие явного экономического смысла, схемные операции, направленные на обналичивание средств» по счетам, через которые проходят деньги гособоронзаказа.

Список уполномоченных банков регулятор публикует ежемесячно, на 1 апреля с гособоронзаказом могли работать только восемь банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, банк «Санкт-Петербург» и банк «Россия».

По словам источника издания, близкого к ЦБ и Росфинмониторингу, на обналичивание уходит от 50% до 70% всех сумм гособоронзаказа.

По словам топ-менеджера одного из банков, работающих с предприятиями ОПК, сама по себе система спецсчетов не гарантирует защиты от обналичивания, поскольку банк все равно не понимает, сколько точно должна стоить работа того или иного контрагента своего клиента из оборонной промышленности. Поэтому схемы по обходу этой системы давно найдены, и они применяются в том числе и в крупных уполномоченных банках, а жесткость системы спецсчетов только увеличивает себестоимость обналичивания, замечает он. При этом, заверяет банкир, в большинстве обналичка необходима - без нее многие хозяйственные операции просто невозможно обеспечить в разумные сроки.

По словам сопредседателя комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплекс-рискам Алексея Тимошкина, отдельных схем для обналичивания гособоронзаказа, скорее всего, нет и применяются стандартные схемы: завышение стоимости подрядов, увод сумм через фирмы-однодневки и т. Д.