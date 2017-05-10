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Московский листок

В Николаеве лидеру организации воинов-интернационалистов, "афганцев" пробили голову прутом неонацисты из "Азова"

Опубликовано 10.05.2017 в разделе комментариев 1

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В Николаеве лидеру организации воинов-интернационалистов, "афганцев" пробили голову прутом неонацисты из "Азова"

Около 30 представителей праворадикальных организаций Николаева, включая членов Гражданского корпуса "Азов", напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса.

В момент нападения в офисе находились семь человек. "Первым к нападавшим выскочил глава Ассоциации Юрий Соловей, следом за ним еще двое. Соловья и его товарищей тут же сбили с ног и начали избивать. Больше всего досталось именно Соловью - ему пробили голову металлическим прутом, у него открытый перелом пальца на левой руке, множественные ушибы", - сообщает издание, добавив, что были избиты еще три человека.

Нападавшие быстро покинули помещение, но остались под зданием. В настоящее время офис афганцев находится в оцеплении полиции. Люди, ворвавшиеся в офис, не скрывают, что нападение является местью за вчерашний инцидент во время празднования Дня Победы, говорится в их сетевом сообщении по поводу террористической акции.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Женя ... написал 10.05.2017 19:24
Как вы смеете размещать такие порочащие "партнеров" Кремля новости. Ведь всем известно, что ни фашистов с нацистами, ни прочих бандеровцев на Украине нет(ну, иногда встречаются мирные протестующие и прочие патриотичные активисты с кистенями и дубинами). Это скажет вам честно в глаза любой украинский политик любого уровня. Например, честнейший президент Порошенко. А некто исполняющий обязанности президента РФ обязательно подтвердит слова уважаемого партнера. Не раскачивайте лодку! Да здравствует нерушимая дружба!
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