Декоммунизация шагает и по Путинской России: не Киров в Вятку переименовать, так хоть улицу

Завтра, 11 мая будет очередное заседание комиссии по топонимии при администрации г.Кирова. В повестке есть один спорный вопрос. Переименование улицы Горбачева. Василия Горбачёва, а не Михаила, что важно.

Это улица проходит по центру города и была переименована в 1923 году из Монастырской набережной в ул. Василия Горбачева. В честь первого председателя Вятского комитета РСДРП. После поражения революции в 1905 году он впал в депрессию и застрелился.

Теперь предлагают эту улицу назвать в честь князя Михаила Хилкова, который был министром путей сообщения с 1895-го по тот самый, революционный 1905-й в царской, Романовской России.

С Вятской губернией и Кировской областью этот исторический персонаж не был связан никак.

Предложение о переименовании поступило якобы от ветеранов железной дороги. Хотя, чрезвычайно трудно представить себе "ветеранов МПС" (ныне - РЖД), искренне желающих десоветизировать родную улицу.

Предложение странное и очень спорное. И почему-то выносится на заседание комиссии.

Важно, что главного "десоветизатора" Кирова, коррупционера Никиты Белых - давно нет в городе, во власти, а "дело его живёт"... Немалое и символичное событие, учитывая вал переименований и прочих реставраторских действий путинской вертикали, выпавших именно на революционно-юбилейный 2017-й год, - переименование целого города Тутаева тоже на романовско-царский лад, установку в Кремле креста на месте убийства московского губернатора, в том же самом 1905-м году командовавшего расстрелами восставших рабочих, анархистов, эсеров на Пресне и не только там...

В Кирове имеется и памятный камень, разъясняющий происхождение названия улицы, чтобы не путали с другим Горбачёвым, имя которого действительно позорное клеймо.

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