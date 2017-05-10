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Московский листок

Без права на защиту арестован глава московской организации партии РОТ ФРОНТ

Опубликовано 10.05.2017 в разделе комментариев 0

Без права на защиту арестован глава московской организации партии РОТ ФРОНТ

10 мая 2017 г. в Тверском районном суде г. Москвы состоялся суд над Александром Батовым (Мироновым), первым секретарём Московского горкома зарегистрированной партии Российский объединённый трудовой фронт (РОТ ФРОНТ). По обвинению в неповиновении сотруднику полиции ему был вынесен административный арест на 7 суток.

Арестован глава московской организации партии РОТ ФРОНТ Миронов был задержан 9 мая в ходе акции «Бессмертный полк» за распространение листовок, напоминающих гражданам о ценностях, за которые воевали советские люди в Великую Отечественную войну. Задержание и суд происходили с грубыми нарушениями правовых норм: задержанному не были предъявлены обвинения, его не кормили, сведения о времени и конкретном месте проведения суда скрывались. Обвиняемый по сути был лишен права на защиту. Обвинение в сопротивлении сотрудникам полиции не подтверждено свидетельскими показаниями и фактически сфальсифицировано.

Представители МГК РОТ ФРОНТ расценивают арест Александра Миронова как акт политических репрессий.

Российский объединённый трудовой фронт (РОТ ФРОНТ) — зарегистрированная в 2012 году левая политическая партия. Александр Миронов также является членом Президиума Национального подготовительного комитета Фестиваля Всемирной Федерации Демократической Молодёжи, запланированного в Сочи в 2017 году.



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