Госдеп: оснований для отмены санкций против РФ нет

В Госдепартаменте США не видят причин для отмены или ослабления санкций против России, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт комментируя результаты встречи Госсекретаря Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"По Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для полного выполнения минских соглашений. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели", - цитирует РИА Новости Науэрт.

При этом она отметила, что "США и Россия договорились продолжить дискуссии по разрешению двусторонних вопросов, представляющих обеспокоенность, включая стратегическую стабильность".

На пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне С.Лавров заявил, что вопрос санкций не поднимался ни на встрече с президентом США Дональдом Трампом, ни на переговорах с Тиллерсоном.

"Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас", - заявил Лавров.