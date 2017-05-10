Госдеп: оснований для отмены санкций против РФ нет

В Госдепартаменте США не видят причин для отмены или ослабления санкций против России, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт комментируя результаты встречи Госсекретаря Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"По Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для полного выполнения минских соглашений. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели", - цитирует РИА Новости Науэрт.
При этом она отметила, что "США и Россия договорились продолжить дискуссии по разрешению двусторонних вопросов, представляющих обеспокоенность, включая стратегическую стабильность".
На пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне С.Лавров заявил, что вопрос санкций не поднимался ни на встрече с президентом США Дональдом Трампом, ни на переговорах с Тиллерсоном.
"Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас", - заявил Лавров.
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стоик769 написал 10.05.2017 21:01
Я тоже за Андрееча написал 10.05.2017 21:01
Будто в мультике диснея вдруг пиндосом стал во сне я!
Оснований нет написал 10.05.2017 20:59
Я тоже за Андрееча написал 10.05.2017 20:57
Вот видите как гнилая америка боится Путина!
Вступайте в НОД Федорова и становитесь крутым Патриотом - Путинистом!
Путинист - это звучит гордо!
Путинисты, вперед за нашего Путина!
Путин и ли терпи дальше! Путин - наш Президент!
Нам санкции не страшны, пока у нас есть наш Путин! Вперед к победе Путинизма!