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Московский листок

МВД купит VIP самолет c двуспальной кроватью за 1,7 млрд рублей

Опубликовано 10.05.2017 в разделе комментариев 1

МВД купит VIP самолет c двуспальной кроватью за 1,7 млрд рублей

МВД России разместило на портале госзакупок лот на поставку пассажирского самолета Ту-204-300 за 1,7 миллиарда рублей с апартаментами для "главного пассажира" и двумя салонами для других пассажиров.

Как сообщает РИА Новости, в описании к лоту сказано, что воздушное судно должно обеспечить перевозку 55 пассажиров. В первом салоне лайнера будут находиться четыре кресла повышенной комфортности и апартаменты «главного пассажира», куда войдет двуспальная кровать, гардероб, туалет и рабочий кабинет с трехместным диваном. Во втором салоне должны быть большие стационарные столы для переговоров, три кресла повышенной комфортности и пятиместный диван. В третьем — предусматриваются места бизнес- и эконом-класса.

В заявке отмечается, что лайнер предназначен для перевозки служебных пассажиров как по России, так и по ближнему и дальнему зарубежью. Самолет должен быть выпущен не ранее 2005 года и иметь остатки назначенного ресурса на дату поставки не менее 19 тысяч летных часов и 19 тысяч посадок.

Поставить самолет нужно к декабрю 2018 года в войсковую часть 3553 в Щелково-10 (Московская область). Поставщика планируется выбрать 13 июня по итогам аукциона.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!&&!!TO-JA-TOT-BOG!!@@&& написал 11.05.2017 00:02
- Таки очередной "золотой унитаз януковича-аа? То таки да-аа?
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