Путин - величайший хоккеист всех времен

Команда "Легенды хоккея", в которой под 11-м номером в среду играл президент РФ Владимир Путин, выиграла со счетом 17:6 у "Сборной Ночной хоккейной лиги". Путин лично отправил в ворота противников семь шайб, часть других была забита с его подачи.
Отличился и игравший с президентом в одной команде глава Минобороны Сергей Шойгу - на его счету три шайбы. Президент активно играл в нападении и был на острие атаки: один раз в ходе борьбы и нарушения правил даже упал на лед, но быстро поднялся и продолжил игру.
Об этом событии написали 196 средств массовой информации, проиндексированных в Новостях Яндекса. Судя по этому показателю, это главная новость вчерашнего дня.
Лу́ций Э́лий Авре́лий Ко́ммод — римский император. Почётные титулы: Цезарь (лат. Caesar) с 12 октября 166 года, Германский Величайший (лат. Germanicus) с 172 года, Сарматский Величайший (лат. Sarmaticus) с 175 года, Отец отечества (Pater patriae) (с 177 года), Благочестивый (лат. Pius) с 183 года, Британский Величайший (лат. Britannicus) с 184 года, Счастливый (лат. Felix) с 185 года, Непобедимый римский Геркулес (лат. Hercules Romanus invictus) с 191 года. Консул (177, 179, 181, 183, 186, 190 и 192 гг.), 18-кратный трибун.
Коммод обожал выступать в роли гладиатора, хотя выступление свободных граждан на гладиаторской арене считалось бесчестьем. Хорошо знал это ремесло и владел мечом. При этом нисколько не стеснялся выставлять свои таланты на всеобщее обозрение. На глазах народа сам дрался на арене и умертвлял диких животных. Приказал тщательно фиксировать все свои выступления. Провёл 735 боёв.
Требовал своего обожествления и принимал высокопарные титулы. Участвовал в самоистязательных религиозных ритуалах.
В последние годы правления стал отождествлять себя с Геркулесом, требуя от Сената называть себя не Коммодом, сыном Аврелия, а Геркулесом, сыном Юпитера. Сенат не возражал и удовлетворял все самые нелепые просьбы императора.
А.Б.
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Элий Лампридий. КОММОД написал 11.05.2017 01:22
Когда мимы назвали его срамником, он немедленно отправил их в изгнание, чтобы они не могли больше появиться на сцене.
...Для управления провинциями он посылал либо соучастников своих позорных дел, либо людей, рекомендованных этими соучастниками.
...Коммод безумствовал во дворце на пирах и в банях вместе с тремястами наложниц, которых он набрал из матрон и блудниц по признаку красоты, а также с тремястами взрослых развратников, которых он собрал из простого народа и из знати, насильно и за деньги, причем дело решала их красота.
...Он дошел до такого позора, что сам отдавался молодым людям, и все без исключения части тела, даже уста, были осквернены сношениями с людьми обоего пола.
...Кроме того, он был настолько безумным, что пожелал назвать город Рим "Коммодовой колонией".
...В то время как Коммод доложил сенату о необходимости назвать Рим Коммодовым, сенат не только охотно принял это - надо полагать в насмешку, - но даже и себя назвал Коммодовым, называя при этом Коммода Геркулесом и богом.
...Человека, прочитавшего книгу Транквилла, в которой содержится жизнеописание Калигулы, он приказал бросить диким зверям, так как сам он родился в один день с Калигулой.
Если кто-нибудь выражал желание умереть, он приказывал ускорить его смерть, хотя бы тот уже не желал смерти.
...У него были любимцы, именами которых служили названия срамных частей мужского и женского тела; им он особенно охотно раздавал свои поцелуи.
Он держал у себя одного человека, у которого был необыкновенных размеров мужской орган; этого человека он называл своим ослом и очень дорожил им. Коммод сделал его богатым и поставил во главе жрецов сельского Геркулеса.
...Часто в очень дорогостоящие кушанья он, говорят, подмешивал человеческий кал и сам не отказывался отведывать их, считая, что он таким образом подшутил над другими.
...В бане он мылся по семи и восьми раз в день и в бане же принимал пищу.
...Следуя его указанию, льстецы называли в его честь месяц август - Коммодом, сентябрь - геркулесом, октябрь - непобедимым, ноябрь - преодолевающим, декабрь - амазонским.
Амазонским он был назван по причине своей любви к наложнице Марции, портретом которой в виде амазонки он любовался; ради нее он сам пожелал выйти на римскую арену в виде амазонки.
...Придумав название "золотой век Коммода", он распорядился снизить цены, чем вызвал затем еще большую нужду.
Во время его правления многие покупали за деньги кару для других и спасение для себя. Он продавал даже изменение вида наказания, погребение казненных и смягчение наказаний и за деньги убивал одних вместо других. Продавал он также провинции и административные должности, причем те, через кого он производил продажу, получали свою часть, а Коммод - свою. Некоторым он продавал даже жизнь их врагов. При нем вольноотпущенники продавали даже приговоры по тяжбам.
...Коммодовым он назвал даже римский народ, на глазах которого он очень часто бился как гладиатор.
...Еще раньше он приказал сжечь Рим - именно как свою колонию; и это было бы сделано, если бы префект претория Лет не отговорил Коммода.
...Он сильно увеличил число цирковых игр, - скорее вследствие увлечения ими и чтобы обогатить главарей цирковых партий, нежели из религиозных побуждений.
...Коммод отличался хорошим телосложением. Выражение его лица было бессмысленное, какое обычно бывает у пьяниц, речь - бессвязная; волосы были всегда накрашены и сверкали золотыми блестками. Волосы на голове и бороду он подпаливал, боясь цырульника.
Сенат и народ потребовали, чтобы труп его волокли крюком и бросили в Тибр.
...Имя его, вырезанное на чужих сооружениях, сенат приказал выскоблить."
История повторяется. Правда герой какой то мелкий написал 11.05.2017 00:55
ВАЫВАЫА написал 11.05.2017 00:27
dassdasdad написал 11.05.2017 00:26
повторяется написал 11.05.2017 00:22
....................... написал 11.05.2017 00:10