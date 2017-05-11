Путин - величайший хоккеист всех времен

Команда "Легенды хоккея", в которой под 11-м номером в среду играл президент РФ Владимир Путин, выиграла со счетом 17:6 у "Сборной Ночной хоккейной лиги". Путин лично отправил в ворота противников семь шайб, часть других была забита с его подачи.

Отличился и игравший с президентом в одной команде глава Минобороны Сергей Шойгу - на его счету три шайбы. Президент активно играл в нападении и был на острие атаки: один раз в ходе борьбы и нарушения правил даже упал на лед, но быстро поднялся и продолжил игру.

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Лу́ций Э́лий Авре́лий Ко́ммод — римский император. Почётные титулы: Цезарь (лат. Caesar) с 12 октября 166 года, Германский Величайший (лат. Germanicus) с 172 года, Сарматский Величайший (лат. Sarmaticus) с 175 года, Отец отечества (Pater patriae) (с 177 года), Благочестивый (лат. Pius) с 183 года, Британский Величайший (лат. Britannicus) с 184 года, Счастливый (лат. Felix) с 185 года, Непобедимый римский Геркулес (лат. Hercules Romanus invictus) с 191 года. Консул (177, 179, 181, 183, 186, 190 и 192 гг.), 18-кратный трибун.

Коммод обожал выступать в роли гладиатора, хотя выступление свободных граждан на гладиаторской арене считалось бесчестьем. Хорошо знал это ремесло и владел мечом. При этом нисколько не стеснялся выставлять свои таланты на всеобщее обозрение. На глазах народа сам дрался на арене и умертвлял диких животных. Приказал тщательно фиксировать все свои выступления. Провёл 735 боёв.

Требовал своего обожествления и принимал высокопарные титулы. Участвовал в самоистязательных религиозных ритуалах.

В последние годы правления стал отождествлять себя с Геркулесом, требуя от Сената называть себя не Коммодом, сыном Аврелия, а Геркулесом, сыном Юпитера. Сенат не возражал и удовлетворял все самые нелепые просьбы императора.

А.Б.