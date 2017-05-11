На видеоугрозы КНДР дядюшка Сэм ответил созданием реального центра ЦРУ в Южной Корее

ЦРУ заявило о создании в Южной Корее специального центра по противодействию ядерной и ракетной угрозе со стороны КНДР.

"Центральное разведывательное управление создаст специальный центр в Южной Корее, чтобы в полной мере использовать ресурсы, возможности и полномочия ЦРУ для противодействия ядерной и баллистической ракетной угрозе со стороны Северной Кореи", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦРУ.

"Создание центра в Корее позволит нам более целенаправленно интегрировать и направлять усилия ЦРУ против серьезных угроз для США и их союзников, исходящих от КНДР", - приводит сайт слова директора ЦРУ Майка Помпео.

Напомним, в конце апреля в новом пропагандистском видеоролике КНДР показала взрыв американского авианосца, а также Капитолия - здания конгресса США в Вашингтоне. Об этом сообщает New York Magazine: издание называет лидера КНДР Ким Чен Ына лучшим в мире изготовителем подобных видео.

На видео под бравурную музыку проходит грандиозный военный парад в Пхеньяне, затем в мареве взрыва исчезает фотография американского авианосца. США направили к берегам Корейского полуострова авианосную группу во главе с USS Carl Vinson.

В конце ролика в небо взмывает ракета, которая, по замыслу авторов, поражает Капитолий - здание парламента в столице США. В своем новогоднем послании Ким Чен Ын заявлял, что страна вступила в завершающую стадию подготовки к запуску МБР, способной поразить американский материк.

Новости по теме:

КНДР задержала еще одного гражданина США

Взрыв авианосца США и Капитолия - вид из КНДР (видео)

Конгресс США одобрил создание спецкомитета по противодействию РФ