Борьба с басурманскими винами может повторить накал общества времён горбачёвского "схуого закона"

Министерство финансов подписало приказ, который выводит из-под пониженного акциза импортные вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В письме первому заместителю руководителя ФТС Руслану Давыдову сказано, что пониженные ставки на тихие и игристые вина с ЗГУ и ЗНМП возможны, только если субъект РФ сам определяет географические объекты, в границах которых произведен этот алкогольный напиток. Ведомство, объясняя свою позицию, ссылается на 171-ФЗ о госрегулировании алкоголя. В пресс-службе Минфина подлинность письма подтвердили.

Собеседники «Коммерсанта» среди менеджеров нескольких крупных импортных компаний рассказали, что указ Минфина стал для рынка полной неожиданностью. По их данным, представители таможни уже неофициально уведомили отдельных импортеров, что им, вероятно, придется доплатить разницу в акцизах по поставляемому товару с ЗГУ и ЗНМП. Возможно, их обязуют доначислить акциз с момента действия пониженной ставки — с 1 января 2016 года.

«По некоторым крупным компаниям размер доначисленных акцизов может превысить 100 млн руб.», — утверждает один из собеседников издания.

Владелец компании «Моро» Дмитрий Сырых в комментарии газете заявил, что действительно ведутся расчеты по доначислению акцизов. Он заявил, что готов обратиться в суд в случае получения официальных уведомлений на этот счет. Сырых высказал опасение, что такие меры Минфина могут привести к тому, что большинство импортеров вина может разориться. «С рынка могут уйти 80% компаний, что может фактически остановить импорт», — предупредил он.

Другой импортер вина, с которым поговорил «Коммерсантъ», возмущен, почему ведомство может обязать их оплачивать акциз задним числом.

«Мы сдавали правильные таможенные декларации, их проверяли, никаких вопросов не было. А теперь, спустя полтора года, нам говорят: ой, извините, мы у вас как-то неправильно посчитали акциз», — сказал он.

Президент «Ладога дистрбьюшен» Вениамин Грабар заявил, что слышал об изменении ставок на импортное вино. По его данным, на этом настаивали российские производители алкогольного напитка.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов объяснил, что инициатива ведомства должна поддержать именно российских производителей вина.

Напомним в августе 2015-го министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, автор инициативы об уничтожении санкционных продуктов, выступил с очередной запретительной идеей: он высказался против ввоза в страну виноматериалов для разлива в российские бутылки. Это, по его мнению, вредит развитию отечественного виноделия.

Завоз импортного виноматериала и розлив его под российскими брендами недопустимы, заявил глава Минсельхоза в эфире "России 24". Для пресечения подобных действий необходимо либо кратно увеличить таможенные пошлины, либо вовсе запретить ввоз иностранных виноматериалов в страну.

Ткачев объяснил инициативу так: "Наши заводы являются, в общем-то, цехами по розливу вина. Это недопустимо. Когда сегодня фермер или крупный кооператив начинает закладывать (винзавод), а я напоминаю, что окупаемость - 15 лет, проще завезти цистерну или пароход из ЮАР, или другой страны, сразу 100 или 1000 тонн... Разлить вино в бутылки, уже здесь в России, но чужое вино... Ну какая конкуренция".

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