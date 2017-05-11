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Московский листок

Коммунистов начали арестовывать "за оскорбление величества"

Опубликовано 11.05.2017 в разделе комментариев 1

9 мая во время одиночного пикета у Вечного огня в Нижегородском Кремле был задержан руководитель Движения "Трудовой Нижний", нижегородских отделений РОТ-Фронт и РКРП П.М. Типаков.

10 мая в Нижегородском районном суде состоялось судебное заседание, на котором Типакову было назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Не смотря на то, что первоначально полиция говорила о том, что Типаков нарушил порядок проведения пикетирования (ст.20.2 КоАП), на момент его доставления в суд обвинения в этом правонарушении ему так и не было предъявлено, хотя рассмотрение этого правонарушения также отнесено к ведению суда, и если бы полиция считала, что он совершил данное правонарушение, то ему должны были бы предъявить обвинение в этом. Тот факт, что этого сделано не было говорит однозначно о том, что порядок проведения пикетирования Типаков не нарушил.

В суд был направлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст 19.3 КоАП – «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Правонарушение, совершенное Типаковым, по мнению полиции, заключалось в следующем: своей речью Типаков «создал помеху пешеходному движению граждан», которые из-за этого не могли подойти к Вечному огню и возложить цветы. Сотрудник полиции подошел к Типакову и, якобы, предложил ему перейти в другое место для проведения пикета либо прекратить пикет. Типаков, по версии полиции, не отреагировал на это требование, за что и был задержан.

В деле имеются два объяснения неких граждан, якобы, случайно оказавшихся на месте происшествия, которые полностью идентичны по выражениям (текст их объяснений был составлен способом копипаста – копирования из одного документа и вставки в другой). Мы заявили ходатайство о вызове этих граждан в судебное заседание для допроса в качестве свидетелей, но судья отказал в этом ходатайстве «исходя из сроков рассмотрения дел» - решение нужно принимать в течение 48 часов.

Также судья отказал в вызове для допроса начальника отдела УУП и ПДН Чилибанова, который участвовал в задержании Типакова и представил в дело рапорт весьма примечательного содержания. В частности, в рапорте говорится, что Типаков «осуществлявший одиночное пикетирование с публичным, заведомо ложным обвинением лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, а именно президента Путина, в нестабильности экономической обстановки в стране, создал помеху гражданам в осуществлении возложения цветов к мемориальному комплексу».

Пока о Путине Типаков не упоминал, его речь никакого внимания сотрудников полиции не привлекала.

На том же месте 9 мая были задержаны женщины – участницы Движения «Трудовой Нижний Новгород». Их продержали в отделе полиции 3 часа и отпустили, не предъявив никаких обвинений. У одной было изъято около 140 листовок, у другой – 14 газет «Мысль».

От редакции: Следует отметить, что судя по видео, действительно все "нарушение" т.Типакова заключалось в "оскорблении величества" - причем, поскольку пока такое правонарушение в УК не внесено, сотрудники полиции, прокуратуры и судьи "пришивают" к делу любую статью - чаще всего ч. 1 ст 19.3 КоАП – «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Заметим, эту статью вменяют и когда требование сотрудника полиции вовсе не является законным, а временами и когда никакого требования формально и не было.

О том, что этот процесс проходит централизованно, и касается именно коммунистов из РОТ ФРОНТа (находившиеся рядом митингующие от КПРФ не вызвали вообще никакого внимания полиции) говорит абсолютно аналогичное задержание с последующим арестом секретаря московского отделения партии Александра Батова, о чем мы информировали еще вчера.

Без права на защиту арестован глава московской организации партии РОТ ФРОНТ

Вчера мы дали краткую информацию, теперь же вполне можно провести технологические параллели между задержаниями в Москве и Нижнем Новгороде.

В обоих случаях репрессиям подвергались члены только одной организации. В обоих случаях факт правонарушения, если таковое было, никак не соотносится с решением суда, но в обоих случаях для руководителей административный арест (Батову 7 суток, Типакову 10), а рядовые члены отпущены после "беседы" без протокола, но почему-то со взятием письменных объяснений. Заметим, ни одно из этих объяснений в судах потом не фигурировало, хотя очевидно, что задержанные просто обязаны были привлекаться в качестве свидетелей. У Батова вообще не было возможности воспользоваться услугами адвоката и просто пригласить в судебное заседание кого-либо - судя по всему, конституционное право на защиту в судах по "оскорблению величества" не действует...

Задержания в Москве проводились вообще по очень странному мотиву - активисты раздавали листовки и газеты на акции "бессмертного полка". Заметим, листовки легальной зарегистрированной партии и газеты, имеющие официальную регистрацию. В ответ на недоумение задерживаемых сотрудник центра по борьбе с экстремизмом (!) заявил, что "сейчас нарисует" любое постановление. То есть не важно, что вы на самом деле делаете - если ваши действия похожи на "оскорбление величества", вам "пришьют" что угодно, хоть изнасилование суслика.

Заметим, что, в отличие от Путинской России, в России царской существовало уголовное преследование за оскорбление царствующей особы, однако уже к середине 19 века этогог стеснялись даже сами Романовы. Так, есть история про то, как некий нижний чин был задержан, когда в трактире в пьяном виде плюнул на портрет Александра Третьего. Дела такого рода подавались на утверждение самому императору. И есть резолюция Александра Третьего, в которой он требует арестованного немедленно отпустить, и передать емпу, что император на него тоже плевал...

Ну, наш "император" на нас на всех точно плевать хотел, но вот столь серезное отношение правоохранительных органов к охране "светлого образа" несколько настораживает - ясно же, что все происходит по указанию сверху, в разных концах страны одновременно и очень сходно.

Готовимся к интронизации? Или канонизации...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 11.05.2017 11:35
Мда,"тяжела ты,шапка Мономаха"...Еслиб лет 15 назад прочитал про "Царя заждалась Россиюшка" просто посмеялся бы,то сейчас стоит задуматься.Путин сидит на престоле,сколько некоторые императоры у власти не находились.Для полноты картины только скипетр в руки и корону на голову.В этой жизни и невозможное возможно...
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