Суд признал ловца покемонов в храме виновным в оскорблении верующих и возбуждении вражды Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме-на-Крови, сообщает РИА «Новости». Наказание, назначенное судом Соколовскому, будет оглашено в конце приговора. Ранее прокуратура запросила для молодого человека 3,5 года колонии общего режима. Напомним, 22-летний студент юрфака Соколовский был арестован в сентябре 2016 года, после того как он разместил в интернете видеоролик о том, как ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. По данным следствия, всего молодой человек с мая 2013 по сентябрь 2016 года разместил на YouTube девять видео, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды, а также оскорбления чувств верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку.



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