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Московский листок

Суд признал ловца покемонов в храме виновным в оскорблении верующих и возбуждении вражды

Опубликовано 11.05.2017 в разделе комментариев 8

Суд признал ловца покемонов в храме виновным в оскорблении верующих и возбуждении вражды

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме-на-Крови, сообщает РИА «Новости». Наказание, назначенное судом Соколовскому, будет оглашено в конце приговора.

Ранее прокуратура запросила для молодого человека 3,5 года колонии общего режима.

Напомним, 22-летний студент юрфака Соколовский был арестован в сентябре 2016 года, после того как он разместил в интернете видеоролик о том, как ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. По данным следствия, всего молодой человек с мая 2013 по сентябрь 2016 года разместил на YouTube девять видео, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды, а также оскорбления чувств верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку.

 

 



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Всего комментариев к статье: 8
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Теперь представим -
Очковтиратель Всю Правду написал 11.05.2017 12:09
Теперь представим, я или кто иной, заходим в мавзолей Владимира Ильича Ленина и начинает хулиганить!!!
УЖОС.
УЖАС.
ХОРРОР.
Меня иои кого иного , живьем закатали б в асфальт.
Так какая разница? В том то и дело никакой. Это социализм Ленинского типа, если СССР это был как в КНДР, то сейчас как в Венесуэле, но это не капитализм.
Одинаковые Чубайс, Гайдар, Баранов, Брежнев, Мадуро, Ким Ир Сен, Путин....
Одинаковые бездельники и лгуны.
Аминь!
Читаем пост скриптум -
УК РФ, Статья 148. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий
(в ред. Федерального закона от 29.06.2013 N 136-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, -
наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) с применением насилия или с угрозой его применения, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
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(без названия)
гранд ватник написал 11.05.2017 11:53
и как придурок с айфоном мог оскорбить верующих ? загадка века .
и что такое эти чувства ? хз . могу себе представить , что будет если кремль захватят адепты лапшичного бога . за грязный дуршлаг - нары .
а этот соколовский и впрямь дурак- разве можно вообще в эти культовые
избы заходить ? умные люди проходят мимо .
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(без названия)
Коммунист....1 написал 11.05.2017 11:52
"Возлюби ближнего своего..."
Слышали "православнутые" путлеровцы?
И эти "православнутые" "верующие" циники во главе с фашистом Путлером хотят , чтобы их "любили" после их гестаповских выкрутасов и убийств????
От "святого" РОсвенцима "возродится" мир?
Да не дай Бог!!!)))
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(без названия)
Даже покемоны опасны для России написал 11.05.2017 11:46
Одного штатовского кораблика достаточно ,чтобы отменять парад в Питере. Дождик расшугал военное авиашоу на 9мая в Москве. Ракеты паяют бытовым китайским припоем. Экономика валится. Санкции заедают. А суды ловят и садят покемон-хантеров. В защиту Гундяев и ко.
Что такое происходит со страной?
Сегодня еще хохлы таки получили свой безвиз. И нормально себя чувствуют что им не делай.
Какое паскудное настроение у общества...
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(без названия)
стоик769 написал 11.05.2017 11:46
Вору Сердюкову - Героя, друзьям - освобождение от налогов, наивному парню - по голове?
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(без названия)
Торсион написал 11.05.2017 11:28
Утром случайно на эхо мацы послушал последнее слово в суде этого балбеса. Но он же шизофреник. Нес бессвязную ахинею. Поместить в заведение на Загородном шоссе.
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 11.05.2017 11:23
В то время,как космические корабли бороздят просторы вселенной(с)...эти господа пытаются вернут все взад(в эпоху Торквемады)."Успехи" налицо.Грустно это все...
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(без названия)
йЯЯЯй написал 11.05.2017 11:04
Руслан Соколовский - умный отличный парень! Но правит бал и торжествует сегодня путенско-гундяевская пидapacня...
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