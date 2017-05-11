След СБУ в убийстве Шеремета

Журналисты из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и портала Slidstvo.Info выяснили, что незадолго до убийства журналиста Павла Шеремета за ним следил сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в фильме, который опубликован на сайте украинского издания «Громадське».

В ходе расследования удалось установить, что вечером накануне убийства 20 июля недалеко от дома журналиста находились два автомобиля — Skoda и Mercedes. В них сидели два человека, которые время от времени контактировали друг с другом. Сам Шеремет в это время встречался с бойцами батальона «Азов». Машины были припаркованы всего в 120 м от места их встречи.

В ночь на 20 июля неизвестные мужчина и женщина также были возле дома Шеремета. На видеозаписи, которую удалось получить, видно, что они стараются вести себя так, будто не знают друг друга. В какой-то момент женщина появляется на записи возле автомобиля журналиста и, предположительно, закладывает бомбу под водительское сиденье. После этого она встречается со своим сообщником, и они вместе уходят от места, где стояла машина Шеремета. Спустя 43 минуты автомобили Skoda и Merсedes уезжают и пропадают с камеры наблюдения.

Член исследовательской команды Bellingcat, к которому журналисты обратились за помощью, изучил видеозаписи и установил номер Skoda. Выяснилось, что автомобиль принадлежит Наталье Зарецкой. Сначала она отвергала, что владеет машиной, но спустя несколько недель сообщила, что она приобрела ее для человека по имени Игорь Устименко.

Журналистам удалось с ним встретиться. Он рассказал, что в ту ночь оказывал «частные услуги» по наблюдению за несовершеннолетними. Про другого человека, с которым он общался в ночь перед убийством, Устименко говорить не стал. Источник OCCRP в СБУ заявил, что Устименко по состоянию на 2014 год был сотрудником госструктуры. Он сам не стал отвечать на вопрос журналистов, работал ли он в ведомстве когда-либо.

Журналисты утверждают, что полиция знала о нахождении Skoda близ дома Шеремета, однако она не стала допрашивать ни Устименко, ни Зарецкую. В СБУ и Генпрокуратуре Украины отказались прокомментировать полученные сведения.

Вечером 10 мая, спустя несколько часов после публикации расследования, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook написала, что Устименко уволили из ведомства 29 апреля 2014 года. «Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до нее, возможно, нам не о чем было бы говорить», — утверждает Гитлянская.

От редакции: "Дело ясное, что дело тёмное" - СБУ по-прежнему является первейшей подозреваемой в этом убийстве. Тут всё по схеме поджога рейхстага. И пусть сотрудник как бы бывший, хотя мы-то на сей случай помним ведомственную пословицу "бывших не бывает". Расследование ведёт, что весьма важно, не украинская милиция, организация по генезису и по духу довольно левая, не смотря не род занятий, а Национальная полиция - организация новая и пивыкшая к формату "не бей лежачих". Поэтому конечно же версия соучастия в убийстве (на стадии рекогнисцировки) даже отдалённого сотрудника СБУ - не станет приоритетной. Но давайте обратим внимание вот на что: и в убийстве Шеремета (которое уже пытались списать на неких сектантов, к которым он имел отдалённое отношение), и в убийстве Вороненкова участвуют "бывшие". Бывший СБУ-шник, бывший правосек... Ясно, что и машины сами по себе не взрываются, и что показное убийство на улице - всё это акты политического запугивания "ворогов" и закабаления народа Украины кучкой вооружённых до зубов экстремистов, а точнее их олигархических патронов, которым скоро будет абсолютно нечего терять на Украине (но не за её рубежами).

Учитывая, как быстро сейчас милитаризируется киевский политикум, можно только прогностически ужасаться тому, что ждёт видных "середняков"-политиков в самое ближайшее время, поскольку адский рост тарифов ЖКУ в сочетании с урезанием зарплат (вместо 400 долларов тут уже по вакансии 2014-го платят 100) таки выведут народ на новый майдан, и тут уж не поможет никакая локальная слежка, не хватит ни ОУНовских гранатомётов, ни взрывчатки "бывших сотрудников СБУ". Но пока - идёт запугивание на "маркёрах", доступных public eye... Хочется сразу же пожелать нашим товарищам на Украине быть чертовски осмотрительными - революционный час "Ч", час левой и советской реконкисты не так далёк, но до него теперь надо просто дожить, а не долелеть на взрывной волне.

Д.Ч.

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