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Московский листок

80% импортеров вина могут уйти с российского рынка из-за приказа Минфина

Опубликовано 11.05.2017 в разделе комментариев 4

80% импортеров вина могут уйти с российского рынка из-за приказа Минфина

Минфин подписал приказ, запрещающий импортерам вина пользоваться пониженной ставкой акциза для поставок в Россию продукции с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Как сообщает газета "Коммерсант", в министерстве посчитали, что такая льгота должна распространяться лишь на отечественное вино.

Поставщиков зарубежного теперь могут обязать доначислить акциз за весь период действия пониженной ставки — с 1 января 2016 года. Участники рынка предупреждают, что это может привести к уходу 80% компаний из России.

Пониженный акциз начал действовать с 1 января 2016 года: для тихих защищенных вин в прошлом году он был 5 руб. за 1 л, для игристых — 13 руб. за 1 л (для незащищенных вин акциз был 9 руб. и 26 руб. соответственно). С этого года для защищенных тихих вин акциз остался таким же, а для игристых увеличился до 14 руб. за 1 л (для остальных вин — 18 руб. и 36 руб. за 1 л соответственно). В Налоговом кодексе размеры акциза на защищенные вина прописаны без указания каких-либо ограничений по месту происхождения продукции.

В письме первому заместителю руководителя ФТС Руслану Давыдову сказано, что пониженные ставки на тихие и игристые вина с ЗГУ и ЗНМП возможны, только если субъект РФ сам определяет географические объекты, в границах которых произведен этот алкогольный напиток. Ведомство, объясняя свою позицию, ссылается на 171-ФЗ о госрегулировании алкоголя. В пресс-службе Минфина подлинность письма подтвердили.

Издание отмечает, что для импортеров позиция Минфина стала полной неожиданностью: они пользовались пониженной ставкой с самого начала ее действия. Менеджеры нескольких крупных компаний на условиях анонимности рассказали, что, по их данным, представители таможни уже неофициально уведомили отдельных участников рынка о том, что им, возможно, придется доплатить разницу в акцизах по продукции с ЗГУ и ЗНМП.

"По некоторым крупным компаниям размер доначисленных акцизов может превысить 100 млн руб.", - сообщил один из собеседников газеты.

"Мы пока официальных уведомлений на этот счет не получали, но если они будут, готовы судиться», - заявил владелец компании «Моро» Дмитрий Сырых. По его словам, в случае доначисления акциза многие импортеры могут просто разориться. "С рынка могут уйти 80% компаний, что может фактически остановить импорт", - отметил он.

"Мы сдавали правильные таможенные декларации, их проверяли, никаких вопросов не было. А теперь, спустя полтора года, нам говорят, ой, извините, мы у вас как-то неправильно посчитали акциз", - возмущается другой импортер вина.

Если импортерам сделают единый акциз для всего ввозимого ими вина, то это неизбежно приведет к росту цен прежде всего на недорогую продукцию, говорит руководитель одного из поставщиков алкоголя. "Думаю, что вина до 500 руб. за бутылку поднимутся в цене на 5–10%, на все, что дороже, рост акциза существенного влияния на стоимость не окажет", - сообщил он.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Давно подмечено
Пантера написал 11.05.2017 11:52
Там где есть дешевое и качественнное вино(ликеры,настойки)народ чувствует себя лучше.
А значит и живет лучше и богаче.
И наоборот.Чем дороже и недоступней - тем хуже.
Примеры стран и народов называть не буду.Каждый пускай сам исследует проблему,если желает.
Слабоалкогольные напитки конечно,же очень важны.Но качественная доступная водка в условиях холодной России также имеет огромное значение.
Все эти борцуны за"трезвость" (включая чиновников)своими бесконечными "инновациями" больше вредят народу,чем приносят пользу.
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Re: И как молдаван Додон это переживет? Кидалово?
бивис написал 11.05.2017 11:35
боярышник еще эффективнее...
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И как молдаван Додон это переживет? Кидалово?
В России что , пьют вино? написал 11.05.2017 11:32
Кто то за кулисами решил , что слабоалкоголка замедляет процесс вырождения населения. Поэтому водка рулит .
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нехрен россиянам пить вино, путь локают водку или крымскую бормотуху из
корнхолио написал 11.05.2017 11:28
турецкого, аргентинского и африканского порошка
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